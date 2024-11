Preparação de servidores

A Govbr, especializada em soluções de governança para a gestão pública, acaba de lançar uma nova grade de cursos voltados para servidores que assumirão cargos em janeiro de 2025. A programação conta com mais de 60 tipos de treinamentos em áreas essenciais, como tributação, finanças, gestão de pessoas e processos digitais, e está disponível para agendamento logo nos primeiros três meses do ano. Os cursos têm como objetivo preparar os novos servidores para desempenharem suas funções de maneira eficiente e em conformidade com as regras e normas municipais, e são oferecidos em formato presencial e online. Os treinamentos fazem parte da Govbr Educacional, plataforma que oferece capacitação técnica e que, durante este ano, já recebeu mais de 2,5 mil servidores.

A retração no aluguel

O preço do aluguel em Porto Alegre apresentou, em outubro, a primeira retração mensal desde a tragédia ambiental, ocorrida em abril e maio deste ano. É o que revela o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, divulgado nesta segunda-feira. O valor médio do metro quadrado chegou a R$ 36,84 em outubro - 1,16% abaixo do verificado em setembro. O movimento consolida o processo de desaceleração iniciado no mês anterior.

Carros mais procurados

O Volkswagen Gol foi o modelo usado mais procurado no Rio Grade do Sul nos nove primeiros meses do ano por meio da OLX, com 3,7% de share e aumento de 29% nas buscas em relação ao mesmo período de 2023. Conforme levantamento da plataforma, em segundo lugar, estão o Honda Civic e o Fiat Palio ambos com 2,2% de procura. Completam o top 10: Fiat Uno, Toyota Hilux, Toyota Corolla, Chevrolet Corsa, Chevrolet S10, Ford Focus e Ford Fiesta.

A seleta lista de nomes

Os sócios-fundadores do Xavier Advogados, Cláudio Xavier e Cristiano Xavier integram a seleta lista da 15ª edição do The Best Lawyers in Brazil 2025. Os advogados foram nomeados, respectivamente, nas áreas do Direito Societário e Direito de Fusões e Aquisições e do Direito Tributário. A Best Lawyers é uma respeitada publicação de revisão por pares na comunidade jurídica global, com sede nos EUA, mas com abrangência em mais de 75 países.

Reparasul em Novo Hamburgo

Iniciou ontem, na Fenac em Novo Hamburgo, a Reparasul - Feira de Autopeças e Reparação Automotiva, que reunirá mais de 70 expositores e 130 marcas. Em sua 6ª edição, o evento projeta receber 10 mil profissionais, proporcionando novidades do setor, networking e negócios entre fabricantes, distribuidores, varejista de autopeças, fornecedores de equipamentos e serviços para oficinas mecânicas de veículos leves, pesados e comerciais. A feira irá até este sábado. De quarta a sexta-feira, funcionamento das 15h às 22h e no sábado, das 9h às 18h.