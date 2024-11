Investimento em mobilidade

A LocaUp, com lojas em Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Gravataí, criou uma solução que permite pagar uma taxa mensal pelo uso da moto, com opção de adquiri-la ao final do contrato. Para aumentar sua frota, ela busca captar fundos através da fintech gaúcha Ocean Investimentos. O modelo de financiamento coletivo possibilita obter capital para expandir as operações da empresa. E investidores de diferentes perfis têm a chance de participar do crescimento de uma iniciativa inovadora no setor de mobilidade urbana, que se destaca pela segurança e rentabilidade de seus projetos. A rodada de captação já começou e encerra quando atingir o volume estipulado.

Supermercados online

A Black Friday deste ano promete ser um momento de destaque para os supermercados online, especialmente no segmento de alimentos e bebidas. Para se ter uma ideia, segundo dados da Neotrust Confi, o setor espera um aumento de 9,1% nas vendas. Além disso, preparando-se para absorver essa demanda e atender à crescente procura por conveniência e economia, a Daki projeta um aumento de até 30% nas vendas em novembro, com destaque para categorias específicas, como bebidas e produtos de mercearia.

A educação financeira

O único espaço de educação financeira temático da Turma da Mônica, localizado no Sicredi, em Porto Alegre, realizou, na primeira semana de novembro, ações de educação financeira com 3 mil estudantes de escolas públicas e privadas da Capital. Ao longo de um ano de existência, comemorados no início do mês, mais de 9 mil visitantes passaram pelo espaço na zona norte da Capital. A entrada é gratuita mediante agendamento para grupos escolares ou visitas individuais.

Desigualdade de gênero

Dados recentes do relatório Women in the Boardroom, publicado pela Deloitte indicam que apenas 6% dos CEOs globais são mulheres, e elas ocupam 23,3% dos assentos em conselhos corporativos. Além disso, só 8,4% desses conselhos são presididos por mulheres. No ritmo atual, essas desigualdades não serão totalmente superadas antes de 2038. Para ajudar a melhorar os índices, é celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino em 19 de novembro.

O prêmio TOP 20 fornecedores

Pesquisa realizada junto ao mercado e respondida espontaneamente por 786 fabricantes colocou a Artecola em destaque na cadeia moveleira. O Prêmio TOP 20 Fornecedores foi conquistado com uma avaliação que destacou os 20 líderes entre 133 marcas. "Este é um reconhecimento que nos gratifica muito, pois mostra o desempenho de nossos produtos e de nossos serviços diretamente no cliente. Quando o resultado é positivo para todos, atingimos nosso propósito de unir o que juntos tem mais valor do que separados", celebra o presidente executivo, Eduardo Kunst.