Restrição ao celular em aula

A restrição do uso de celular em sala de aula é apoiada por 86% da população brasileira, segundo estudo da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, empresa da FSB Holding. Para compor o percentual, a pesquisa soma os 54% dos respondentes favoráveis à proibição total aos 32% que defendem a liberação do celular somente para atividades pedagógicas em sala de aula, entre eles sobressaem jovens de 16 a 24 anos. O CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, salienta o expressivo número de pessoas favoráveis a algum tipo de restrição e destaca que a expressividade surpreende, já que o debate é recente no País. Há vários países na Europa que já proíbem e restringem o uso de celular nas escolas e o Brasil ainda não.

Projeto na Câmara Federal

A pesquisa mostra, ainda, que apenas 14% dos brasileiros são contrários às medidas que, atualmente, estão em debate no Congresso Nacional. No final de outubro, a Comissão de Educação da Câmara chegou a aprovar um projeto que proíbe o uso de celular em escolas (públicas e privadas). O texto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Carreata de Natal Havan

A Carreata de Natal Havan retorna ao sul do Brasil em 2024 para levar toda a magia natalina às cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Além do povo gaúcho, o Papai Noel Azul e os caminhões iluminados passarão também por Santa Catarina. Ao todo, serão 35 municípios visitados durante 33 dias, com início em 17 de novembro. Em paralelo à carreata, a Havan segue com a campanha Troco Solidário, arrecadando doações em todas as lojas físicas até dezembro, com 100% da renda destinada às famílias afetadas pelas enchentes.

100 lojas são sustentáveis

O Boticário, marca pertencente ao Grupo Boticário, terceira empresa de beleza mais sustentável do mundo, segundo o índice Dow Jones de 2023, acaba de inaugurar sua centésima loja sustentável. Com 16% de lojas desse perfil localizadas na região Sul, a iniciativa, que reforça o compromisso com a agenda ESG, já reutilizou mais de 100 toneladas de plástico de embalagens de produtos coletados pelo Boti Recicla.

Empreendimento Plaenge

O Edition Moinhos, novo empreendimento de alto padrão da Plaenge, na rua Jardim Cristofel, no Moinhos de Vento, apresenta seu decorado, assinado pelo escritório internacional LW Design Group. O espaço já está aberto para visitação na Central de Decorados da Plaenge, no Jardim Europa. Com VGV de R$ 200 milhões, o projeto ocupará 2.881m2 e contará com duas torres e 48 unidades, com plantas de 146m2 a 322m2.

Premiação para a Gerdau

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, conquistou três categorias do Prêmio Anamaco 2024, uma das mais importantes premiações do setor de construção civil no mercado nacional. A empresa recebeu o troféu Máster nas categorias Pregos, Malhas ou Telas de Aço para Concreto e em Vergalhões de aço. A promoção é da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) já na 33ª edição.

Soluções em plásticos Plastiweber

A Plastiweber, empresa gaúcha de soluções sustentáveis em plásticos, foi reconhecida com o Prêmio Prata Plástico Sul na categoria Gestão Sustentável pelo projeto Naturecycle. A premiação ocorreu em Caxias do Sul e reconhece a entrega de embalagens feitas com até 100% de plástico reciclado, evitando o descarte de quase 4,9 milhões de quilos de plástico no meio ambiente e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa equivalentes à emissão anual de aproximadamente 4.095 carros populares.