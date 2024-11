Uma advocacia humanizada

Com o aumento dos divórcios - mais de 386 mil em 2024, segundo o IBGE - e a crescente percepção de que a simples aplicação da lei não está promovendo a paz esperada, surge a necessidade de um olhar mais afetivo e humanizado sobre os conflitos familiares. A advogada de família Paula Britto adota essa abordagem e, em parceria com a psicóloga Juliana Martins, desenvolveu instrumentos para criar acordos personalizados, visando minimizar o impacto da separação nas crianças. Os instrumentos incluem questionários e orientações que facilitam a convivência. A proposta busca promover o "bom divórcio".

Salas corporativas

Os restaurantes NB Steak comemoram o retorno da operação do Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. A estimativa é de maior fluxo e aumento de reuniões nas salas corporativas. Sua demanda deve crescer entre 30% a 40%, projeta Venícius Franceschi, gerente regional da NB. A NB da Ramiro dispõe de duas salas com capacidade para 60 pessoas, cada uma, e outra para 15. A sede da Nilo conta com duas salas: uma para 50 pessoas e a outra para 15 pessoas.

Restaurante da Swan

O Jangal das Araucárias Design Hotel by Swan & Oceanic, em Canela-RS, inaugurou recentemente o Piño, novo restaurante com conceito focado em autenticidade, sustentabilidade e sofisticação. A casa, assinada pelo chef Raphael Dittrich, oferece uma gastronomia regional que valoriza ingredientes locais e práticas sustentáveis, reinterpretando receitas tradicionais com frescor e respeito ao sabor sulista. "O Jangal nos inspirou a criar uma marca autêntica que reflete o espírito do hotel", destaca Gabriela Schwan Poltronieri, CEO da Rede Swan Hotéis.

Inovação no varejo

A WayUp Brasil, fintech porto-alegrense especializada em produtos e serviços financeiros para o varejo, promove hoje, no Instituto Caldeira, o WayUp Talks. O evento reunirá especialistas do setor varejista para debater inovação, tecnologia e estratégias que respondam aos desafios enfrentados pelo segmento. Debaterão como a tecnologia, aliada a estratégias inovadoras de marketing e gestão, podem fortalecer o relacionamento e a fidelização dos consumidores e ampliar as vendas.

Sindiatacadistas entrega escolas

O Sindiatacadistas-RS, presidido pelo empresário Zildo De Marchi, entregará nesta quarta-feira, às 10h30min, as obras de reconstrução da segunda escola de educação infantil atingida pelas cheias de maio e custeadas pela entidade. Trata-se da Escola de Educação Infantil Meu Amiguinho, localizada no bairro Floresta cujas obras tiveram custo de R$ 360 mil. Anteriormente, o sindicato já havia entregue as obras da Escola de Educação Infantil Patinho Feio, na Praça Pinheiro Machado, no bairro São Geraldo, a um custo de R$ 460 mil.