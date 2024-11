Recarga veicular Intral

A empresa caxiense Intral, uma das maiores fabricantes brasileiras de soluções em tecnologia para o setor elétrico, acaba de lançar uma estação de recarga veicular em corrente alternada do tipo Wallbox na Eletric Move Brasil 2024, feira de mobilidade elétrica e energias renováveis realizada em Caxias do Sul. O carregador veicular foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com tecnologia 100% nacional e se destaca pela portabilidade e custo reduzido, tendo aplicação residencial e comercial.

Gás no mercado livre

Gerdau, Petrobras e Sulgás assinaram o primeiro contrato para fornecimento de gás natural no mercado livre do Rio Grande do Sul. As unidades da Gerdau de Charqueadas e Sapucaia do Sul serão as primeiras consumidoras industriais de gás natural no mercado livre no Estado. Com isso, a companhia se torna pioneira na mudança para esse modelo de comercialização no Estado, cujo contratos foram aprovados pela agência reguladora gaúcha (Agergs) e pelo governo do RS.

Riscos da Black Friday

Com a Black Friday se aproximando, consumidores de todo o País se preparam para aproveitar as promoções. Entretanto, é fundamental ter cautela para evitar armadilhas e gastos excessivos. Segundo pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 35% dos consumidores acabam se endividando nessa época, especialmente pela falta de planejamento financeiro.

Futuro de Porto Alegre

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, é o convidado especial do LIDE RS hoje, para um debate sobre o futuro de Porto Alegre, que será realizado a partir das 8h30min no Instituto Caldeira. Ele discutirá novas oportunidades e perspectivas para a capital gaúcha com convidados de vários setores da sociedade. O Instituto Caldeira é o local ideal para isso.

O consumo sustentável

O projeto Ecoler, do hub Nossa Biblioteca, levará à Escola Estadual Olegário Mariano, em São Geraldo, Porto Alegre, 50 livros e duas oficinas sobre sustentabilidade. A ação, patrocinada pelo Rissul, incentiva o consumo sustentável e a economia circular, promovendo práticas como separação do lixo e descarte correto, com foco em conscientizar jovens sobre responsabilidade ambiental e social.

Cursos técnicos Senac

Estão abertas as matrículas para o último ciclo dos cursos técnicos do Senac EAD em 2024. No total, são 14 formações nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Meio Ambiente, Saúde, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Turismo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de dezembro pelo site.

Dois regimes de tributos

A regulamentação da reforma tributária, por meio de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, deve ser concluída ainda em 2024. Com isso, em 2025, se cumpre um ano de implementações para que, em 2026, as novas medidas comecem a vigorar. A partir de então, serão, no entanto, sete anos de transição entre o atual modelo e o novo. Portanto, até 2033, haverá dois regimes em vigência.

Novo ciclo de investimentos Randon

Maior fabricante de semirreboques da América Latina e entre as dez maiores do mundo, a Randon celebra os 75 anos de fundação da marca com uma participação histórica na 24ª Fenatran. Como coroação deste momento importante para a Randon, a empresa também informa ao mercado um novo ciclo de investimentos para expansão de capacidade e produtividade. São projetados cerca de R$ 400 milhões em investimentos, iniciados em 2024 e que se desdobrarão ao longo dos próximos anos.