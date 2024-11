Lojistas reforçam estoques

Quase 7 em cada 10 empresários do comércio varejista brasileiro planejam reforçar seus estoques para a Black Friday, segundo a pesquisa Expectativa para a Black Friday; da Rede Milionária. Com 71,7% dos empresários adotando essa estratégia, o objetivo é garantir que a falta de produtos não afete as vendas em meio à concorrência intensa com e-commerces. A estimativa é de um aumento de 27,68% nas vendas comparado a 2023, enquanto o tíquete médio deve ficar em R$ 589,00, com descontos médios de 42%. Além dos estoques, os lojistas também pretendem estender promoções ao longo de novembro.

Expansão da Sollar Sul

A Sollar Sul, empresa gaúcha de soluções em energia solar, está expandindo seus negócios para além das fronteiras da Região Sul. A empresa abriu seu primeiro escritório no estado do Mato Grosso, na cidade de Sinop, ainda em outubro, marcando nova fase na sua trajetória de crescimento. A abertura visa atender à crescente demanda por energia solar no Centro-Oeste, uma região de enorme potencial para a geração de energia fotovoltaica.

O Centro Paulo Freire

Teve início nesta quarta-feira, dia 6, a obra de recuperação do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire (CMET), do bairro Santana, de Porto Alegre. A reforma da escola compõe um conjunto de obras em 93 escolas próprias e quatro centros comunitários da Capital, e que contam com investimento total de R$ 82,5 milhões. A previsão de conclusão dos serviços na escola é de sete meses.

Preferência pelo ônibus

O Brasil vive o ápice do turismo pós-pandemia, com os brasileiros cada vez mais interessados em explorar o País - em especial, por terra. Segundo o Google, as buscas por turismo tiveram uma alta de 35% entre 2019 e 2024. E, no coração dessa tendência, está o ônibus, que é o meio de transporte favorito da maioria (74%) dos brasileiros para viajar, superando o carro próprio (44%) e o avião (32%).

Vida pessoal e familiar

A maioria dos brasileiros acredita que sua vida pessoal e familiar avançou ou ficou estável em relação ao ano passado, pelo quinto levantamento seguido em 2024. Para 79% da população, a vida pessoal e familiar está melhor do que estava em 2023, ante 20% que avaliam que a situação piorou. Este resultado significa uma variação de um ponto percentual em relação à pesquisa de setembro e segue próximo ao patamar de fevereiro, quando chegou a 83%.

CNI indignada com juros

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) recebeu com indignação a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de aumentar a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual. Além de ser equivocado, o movimento de alta foi intensificado, já que o Banco Central subiu o ritmo de aumento em 0,25 ponto percentual frente à reunião anterior. Trata-se de mais uma decisão extremamente conservadora da autoridade monetária.

Produção de calçados sobe 4,8%

Após o crescimento de 8,1% em setembro, a indústria calçadista terminou o acumulado dos nove meses com incremento de 4,8% na produção. Baseada no dado do IBGE, a Abicalçados estima que foram produzidos mais de 671 milhões de pares no período. O presidente-executivo Haroldo Ferreira destaca que o motor desse crescimento tem sido o desempenho no mercado interno, que responde por mais de 85% das vendas da indústria calçadista. Até agosto, o consumo doméstico cresceu mais de 9%. "As expectativas são de terminar o ano com um crescimento produtivo acima de 3%, alcançando mais de 890 milhões de pares produzidos", projeta o dirigente.