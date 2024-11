Experiência comunitária

A Aviva Urbanismo realiza neste sábado a 10ª edição do Atmosfera, no Passeio Legano, dentro do Bairro Cidade, em Nova Santa Rita. O evento é uma ação estratégica de marketing que vai além da promoção do empreendimento, buscando engajar diretamente o público-alvo e reforçar o compromisso da empresa com a comunidade e a sustentabilidade. Com atrações que incluem expositores da economia criativa, food trucks e uma feira de adoção de pets, o evento reforça a estratégia de criar uma experiência integrada que conecta o público diretamente ao conceito do local. Mais de 40 empreendedores da região estão confirmados para participarem da ação.

Balanço da Gerdau

Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, concluiu o terceiro trimestre de 2024 com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 3,0 bilhões e margem Ebitda ajustada de 17,4%. Por sua vez, o lucro líquido ajustado da Companhia totalizou R$ 1,4 bilhão entre julho e setembro, enquanto a receita líquida somou R$ 17,4 bilhões e as vendas físicas de aço alcançaram 2,8 milhões de toneladas.

Destino na Flórida

A Flórida tem se tornado o destino preferido para investidores imobiliários de estados como Nova York, Califórnia, Illinois, Nova Jersey e Connecticut, regiões que possuem altos impostos e custos de vida. E também de brasileiros.

Revisão da portaria

O prefeito de Guaíba e presidente do consórcio Granpal, Marcelo Maranata, está em Brasília para discutir a revisão da Portaria n. 3.437/2024, que regulamenta o apoio financeiro a cidades afetadas por tragédias climáticas. A Granpal solicita ajustes para evitar sobrecarga administrativa nos municípios e pede alternativas à prorrogação do prazo, reforçando o compromisso com famílias vulneráveis e a eficiência dos recursos federais.

Hilton Porto Alegre

O Hilton Porto Alegre inaugura hoje seu novo centro de convenções. Previsto para maio, o evento foi adiado devido às enchentes que acarretaram na maior catástrofe climática do estado. Conforme o gerente geral Rodrigo Colla, o novo espaço será mais um agente a desempenhar um papel crucial na retomada do RS, ao proporcionar um espaço que estimula o desenvolvimento de negócios e o fortalecimento de laços comunitários.

Vivo traz novo conceito de lojas

A Vivo reinaugura em Porto Alegre a loja do BarraShoppingSul, a primeira do Estado no novo conceito da marca. Com mobiliários inspirados nas curvas do Vivinho, alia tecnologia e design inovador para degustação de produtos e serviços. E vem com a proposta de vivenciar o espaço Casa Inteligente, que reproduz ambientes que podem ser transformados com o auxílio da tecnologia. A Vivo conta com 180 lojas no RS.