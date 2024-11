A maior feira em saúde

Porto Alegre receberá na próxima semana a maior feira de negócios e inovação em saúde no Sul do Brasil. A Health Meeting - Business & Innovation chega à sua segunda edição entre os dias 11 e 13 de novembro, no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), com a expectativa de receber mais de 15 mil visitantes em três dias de palestras, congressos científicos e networking. Em um espaço superior a 5.600 m², estarão presentes mais de 250 marcas com exposição de produtos e serviços de todo o País. A feira contará também com cerca de 20 eventos simultâneos, que ocuparão vários auditórios, trazendo especialistas nacionais e internacionais para debater o futuro da saúde.

A Black da Vino Verace

A Black da Vino já começou e vai até 30 deste mês, com preços e condições especiais para quem deseja renovar a adega de casa com rótulos nacionais e internacionais. A campanha Black Friday da Vino Verace está com os melhores preços do ano, além de oferecer desconto de 10% nos pagamentos à vista e 10% de cashback para usar dentro dos 30 dias subsequentes a compra. Para completar, ainda tem os cupons Black5 e Black10, ativos para pedidos acima de R$ 299,00 e R$ 599,00 respectivamente.

Escritório de advogados

Recém-fundada pelos advogados André Vasques e Guilherme Moraes, a Moraes Vasques & Maciel Advogados é um escritório comprometido com a entrega de soluções completas para os clientes. Somaram-se ao quadro de sócios fundadores os advogados Viviane Vasques e Pedro Maciel. A sede em Porto Alegre fica no Trend Carlos Gomes, mas a atuação se estende a todo o território nacional, com destaque para São Paulo e Brasília. Para 2025, a ideia é estar também em Nova Iorque (EUA).

Expansão da BMPROAR

Celebrando 40 anos de trajetória, a empresa gaúcha de componentes e sistemas pneumáticos para ônibus, a BMPPROAR, projeta um incremento no faturamento de 54% até 2030. Atualmente, a marca de Campo Bom tem atuação nacional e internacional, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e na América Latina. A meta é ampliar ainda mais a participação no Brasil e nos países em que já atua, além de expandir negócios na América Central e na África do Sul.

A IA em seguradoras

A Inteligência Artificial já está sendo usada por muitas seguradoras para identificar novos nichos de clientes. Quem observa é o presidente do Sindicato das Seguradoras do RS (Sindsegrs), Guilherme Bini. Segundo ele, a IA permite que as seguradoras alcancem consumidores que não buscariam seguros de outra forma, como famílias com filhos que necessitam de seguro de vida ou pessoas com hábitos saudáveis, que podem se beneficiar de condições mais favoráveis.

Para veículos elétricos

Uma alta na procura por financiamentos e consórcios para veículos elétricos é o que se observa na Sicredi Pioneira em 2024. Até outubro, foram mais de 40 veículos elétricos financiados, num montante superior a R$ 4 milhões. Com o setor em alta, a cooperativa participará de novo da Eletric Move, uma das maiores feiras de veículos, mobilidade elétrica e energias renováveis do País, entre os dias 07 e 10 de novembro, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

O emprego industrial não cai

O emprego na indústria não cai há um ano. De acordo com a edição mais recente dos Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a criação de vagas pelo setor cresceu 0,2% na passagem de agosto para setembro, completando 12 meses consecutivos sem variar negativamente. Nos nove primeiros meses deste ano, o emprego cresceu 2,1% em relação ao mesmo período de 2023.