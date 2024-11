A indústria farmacêutica

O diretor da Olina, Max Pierre Wesp, está escrevendo a História da Indústria Farmacêutica em livro. Seu objetivo é reunir depoimentos de indústrias, laboratórios e distribuidores farmacêuticos para criar uma obra de referência sobre a evolução do setor. Ele está fazendo um convite à colaboração de empresas e profissionais da área para compartilharem suas histórias e experiências numa iniciativa que busca preservar a memória e o legado do setor, inspirando futuras gerações. O contato para participar é o telefone (51) 3012-6050 ou o Instagram @olinalab.

Remédio centenário

A relevância cultural e científica da contribuição da Olina à saúde e ao bem-estar da população é centenária, com início das atividades em 1911. Foi o primeiro medicamento do Rio Grande do Sul a ser registrado em cartório. O laboratório Wesp, fabricante da Olina, permaneceu na rua Conde de Porto Alegre até dezembro de 2013, quando a produção foi transferida para Canoas, onde está hoje.

A loja Iesa GWM

A Iesa GWM inaugura hoje sua mais nova loja em Caxias do Sul. Com uma estrutura física superior a 1,6 mil m2 e investimento de

R$ 11 milhões, o maior grupo do segmento automotivo gaúcho apresenta ao público grandes novidades da gigante chinesa GWM na linha híbrida e elétrica. A projeção de vendas é de 40 a 60 veículos por mês — acima de 3% de market share. O grupo Iesa conta também com a concessão de outras marcas.

Storti TV YouTube

A gaúcha M.Stortti Business Consulting Group se mantém atenta às novas estratégias de comunicação empresarial. Assim, criou a Stortti TV, no YouTube, onde oferece aos clientes a possibilidade de ampliarem a divulgação de seus negócios e projetos. Entre os assuntos já abordados em lives, podcasts e shorts estão Inteligência Artificial, enoturismo, empreendedorismo e mercado de luxo em Portugal.

Noz pecan à China

Uma das indústrias gaúchas de processamento de pecan poderá ser a primeira a receber certificação da China para exportar àquele país, após acordo comercial fechado com o Brasil. Representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) visitaram a planta da Pecanita dia 1º de novembro em Cachoeira do Sul.

Aurora lança suco de maçã integral

A Cooperativa Vinícola Aurora incorporou mais uma novidade ao seu portfólio. Líder nacional de suco de uva integral, a empresa lançou o suco de maçã integral, em embalagem exclusiva da Tetra Pak de 1,5 litro. O produto já está à venda em redes de varejo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, e, em breve, será comercializado em todo o País. A expectativa é de que até o final deste ano sejam vendidos 1 milhão de litros. O preço médio é de R$ 18,00.