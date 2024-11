A descarbonização da indústria brasileira demandará um aporte de R$ 40 bilhões até 2050, referente à meta assumida pelo Brasil de zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Levando em conta a produção e o consumo de energia, o setor industrial é responsável por mais de 30% das emissões globais de gases de efeito estufa. Segundo estimativas da consultoria McKinsey, a transição para uma economia de baixo carbono demandará um investimento de US$ 275 trilhões ao longo de 30 anos, o equivalente a cerca de 7,5% do PIB global anual.

Carbono neutro Nidec

A Nidec tem se destacado neste cenário, já que, recentemente, a primeira fábrica do grupo se tornou carbono neutro. A fábrica, que produz mais de 13 milhões de compressores por ano, está localizada em Joinville(SC) e é também uma das primeiras do estado a conquistar a neutralidade de carbono em suas operações.

Gerdau Transforma

A Gerdau está com as inscrições abertas do Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, dedicado aos empreendedores de Sapucaia do Sul e Charqueadas. A iniciativa é gratuita e voltada a pessoas com mais de 18 anos que já possuem um negócio ou o sonho de empreender. São 35 vagas disponíveis e presenciais.

Eletric Move Brasil

O governador Eduardo Leite e o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Lima Leite, vão proferir palestra nesta quinta-feira durante a Eletric Move Brasil 2024 em Caxias do Sul sobre "políticas de transição energética e descarbonização para mobilidade".

Parceiras CDL POA

Um dos objetivos da CDL Porto Alegre é capacitar pessoas e negócios em busca do desenvolvimento do varejo gaúcho. Por isso, realizará o 'Encontro de Parceiras', evento gratuito que reúne as mais de 160 entidades vinculadas à Rede de Entidades Parceiras, na quarta-feira, das 8h30min às 17h30min, no Plaza São Rafael Hotel, na Capital.

O Divisa Experience

O Divisa Experience Resort, que voltou a ser operado recentemente por gestão própria, marca esta nova fase com o lançamento do Mascote Badú. Valorizando a história do empreendimento, que surgiu como hotel de pesca esportiva, o mascote foi inspirado no peixe black bass, que já fez parte da fauna da Barragem Divisa, de São Francisco de Paula. O Badú participará ativamente de diferentes recreações voltadas às famílias.

Espaço Sicredi Canela

A cidade de Canela irá receber, a partir desta segunda-feira, o novo Espaço Sicredi João Pessoa, na rua de mesmo nome. A estrutura tem quase 780 metros quadrados, 23 vagas de estacionamento, auditório para 96 pessoas, sala de treinamentos, sistema de projeção e internet, cozinha e espaço coworking. Para celebrar a entrega, a Sicredi Pioneira preparou uma semana de atrações culturais gratuitas de 05 a 08 de novembro.

O turismo na terceira idade

A gaúcha M.Stortti Business Consulting Group lançou em São Paulo um projeto de turismo para terceira idade, que estimula aposentados a viajarem pelo país com pacotes exclusivos e preços acessíveis. Em parceria com o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) e CVC a iniciativa consiste em oferecer os mais variados destinos nacionais com vantagens aos associados. A M. Stortti desenvolveu o plano de negócios para o sindicato, cuja primeira franquia está em São Paulo, mas atenderá todo Brasil.