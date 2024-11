As rodovias do Centro do RS

As Regiões Central e dos Vales do Taquari e do Rio Pardo foram tema de um novo capítulo do Mapa Econômico do RS, especial publicado pelo Jornal do Comércio na quarta-feira. São áreas vivendo a retomada econômica e, neste cenário, o Mapa traz uma informação interessante: as duplicações de rodovias nessa área, a RSC-287, que liga o Centro do Estado à Região Metropolitana, além da BR-386, que conecta a Região dos Vales ao Norte, ainda vão sair do papel, mas já atraem investimentos, como novos centros logísticos, mesmo após as enchentes. E as concessionárias, por enquanto, estão trabalhando firme na recuperação de trechos afetados pelas enchentes.

Fosco Perfeito Renner

A A PPG, com sua marca Tintas Renner, lançou o "Fosco Perfeito", um produto em edição limitada e valor promocional, criado para atender às necessidades dos consumidores. Com acabamento fosco, está disponível nas versões de 18 e 3,6 litros e traz uma embalagem atualizada que destaca os atributos da tinta no verso. Prometendo uma pintura perfeita, excelente cobertura, disfarce de imperfeições, sem cheiro e fácil de limpar, é ideal para paredes de alvenaria, concreto, reboco e gesso.

O Melhor em Casa

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, e a secretária de Saúde, Eliane Ribeiro, lançaram nesta quarta-feira o programa "Melhor em Casa", em parceria com o Ministério da Saúde e o Governo Federal. A iniciativa amplia a atenção básica e domiciliar em Guaíba, oferecendo tratamento seguro e reduzindo o tempo de internação e os riscos de infecção hospitalar. Com equipes multiprofissionais, o programa assegura suporte integral aos pacientes em casa, fortalecendo o atendimento do SUS e o apoio familiar.

O Dia do Veganismo

A Cantu Grupo Wine, a casa das grandes marcas, convida os amantes do vinho a explorar rótulos veganos disponíveis em seu portfólio com vinhos cuidadosamente selecionados pela sommelière Stephani Mercado. É para celebrar o Dia do Veganismo, comemorado no 1º de novembro. O consumo de vinhos veganos cresce a passos largos, tanto no Brasil quanto no mundo, refletindo a busca cada vez maior por opções éticas e sustentáveis no setor.

O crescente espaço dos pets

Com a terceira maior população pet do mundo e média de 1,6 animal de estimação por residência, o crescente espaço dos pets na família brasileira já não é mais tendência e, sim, movimento consolidado. O que o setor trata, hoje, são as formas de agregar mais qualidade e bem-estar à vida que eles compartilham com seus tutores. Com essa proposta, a Nutrire leva os lançamentos da marca e as novidades de seu portfólio premium para a Feipet, Feira de Negócios para Animais de Estimação, que ocorre de 3 a 5 deste mês em Novo Hamburgo (RS).