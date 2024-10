Compra e venda sem fiador

Em outubro, a Loft - startup que utiliza tecnologia para facilitar a compra, venda, financiamento e aluguel sem fiador - celebrou 500 vendas realizadas pelo Portfólio Único Compartilhado (PUC). Porto Alegre foi escolhida como pioneira para testar essa inovação em março de 2023. Inicialmente, a solução foi disponibilizada para as imobiliárias Auxiliadora Predial e Foxter. Hoje, o PUC conta também com Muck, Don, Suder e Brandalise e gerou R$ 200 milhões em Valor Geral de Vendas. O PUC reúne informações dos imóveis à venda em um único banco de dados, eliminando a necessidade de os corretores fazerem buscas separadas nos sistemas das imobiliárias e no site da Loft.

Liderança consciente

No próximo dia 7 de novembro, acontece o evento CHAMA - Um Chamado Para a Liderança Consciente, que vai discutir o papel das lideranças na reconstrução do Rio Grande do Sul. O evento conta com duas palestras internacionais, de Nilima Bhat e Bernardo Toro, referências quando o assunto é liderança consciente. O CHAMA busca ser um espaço de reflexão, acolhimento e fortalecimento para a construção de novos modelos de gestão.

O grupo gaúcho Flex

O Grupo Flex participa neste mês do RD Summit, um dos maiores eventos de vendas, marketing e e-commerce da América Latina. A empresa gaúcha concorre pela segunda vez na categoria Time e Estratégia de Vendas de Destaque no Prêmio Limitless RD Station 2024. O evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O grupo concorre também com a Flex Multas na mesma categoria.

As doações do Sicoob

O Sicoob beneficiou mais de 1,4 milhão de pessoas atingidas pelas enchentes deste ano no RS. O período de arrecadação da campanha de doações emergenciais "SOS Rio Grande do Sul" aconteceu entre 2 de maio e 31 de julho e arrecadou no total mais de R$ 15,4 milhões.

Mercado da odontologia

O Brasil tem 330 mil dentistas registrados no Conselho Federal de Odontologia (CFO), cerca de 20% do total em atividade no mundo, e movimenta cerca de R$ 40 bilhões por ano. Essa representatividade deu origem ao AGOR Summit 2024, evento que debate inovações, tendências e desafios no mercado da Odontologia. Será no dia 20/11, no Hotel Deville, em Porto Alegre. Inscrição no site da Sympla.

Santa Clara excelência em gestão

A Cooperativa Santa Clara foi reconhecida pela sua gestão de excelência ao receber, neste mês, o prêmio SomosCoop Excelência em Gestão RS, na categoria Agro. Em sua primeira edição no Estado, a premiação foi entregue durante o Jantar dos Presidentes, promovido pelo Sistema Ocergs. Esse reconhecimento valoriza a gestão exemplar da cooperativa e o compromisso com os princípios do cooperativismo.