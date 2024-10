Domingo Rosa no Weinmann

A ação Domingo Rosa, realizada no dia 20 deste mês na unidade Weinmann e Serdil, em Porto Alegre, promoveu mais de mil exames para pacientes selecionadas pela Secretaria de Saúde de Sapucaia do Sul. Ao longo do dia, 33 colaboradores da empresa atuaram como voluntários, oferecendo ao público acesso a exames de análises clínicas e de imagem, como mamografia, ressonância magnética, tomografia e ultrassonografias mamárias. A iniciativa é parte de ação nacional organizada pelo Grupo Fleury, que teve a participação de 500 voluntários em todo o país. No total, mais de 6,2 mil exames de análises clínicas e de imagem foram doados.

Resultados da 3ª Olifeira

A 3ª Olifeira, um dos eventos mais importantes do agronegócio gaúcho, realizada em Guaíba, encerrou no dia 20 deste mês, com resultado final estimado em R$ 7.203.007,18 para a economia do município. Para os produtores, a Olifeira gerou excelentes resultados em vendas, com mais de R$ 2 milhões somente nesse setor. Além disso, as movimentações de transporte de passageiros somaram R$ 158.205,00, com o catamarã registrando um aumento de 15% a 35% conforme o dia do evento.

Mulheres incorporadoras

A presença feminina ganha destaque em meio à ascensão do mercado imobiliário. Segundo levantamento interno realizado pela incorporadora Capital Concreto, as mulheres correspondiam a apenas 12% das investidoras em cotas de empreendimentos liderados pela companhia até julho deste ano. Em agosto, o número subiu para 44% com a ativação do projeto R.496, a primeira incorporação imobiliária 100% desenvolvida por mulheres.

Prêmio Equilibrista 2024

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS (Ibef-RS) entrega dia 8 de novembro em cerimônia na Casa Vetro de Porto Alegre os vencedores e destaques da 34ª edição do Prêmio Equilibrista. O grande vencedor do ano é Rafael Dalla Coletta, CFO da SLC Máquinas, e os destaques são Antonio Praxedes, CFO do Grupo Argenta; Daniel Martins, diretor administrativo financeiro e RI da Lojas Renne;: e Diana Werner, presidente da Isla Sementes. Além deles, a Brigada Militar é a entidade reconhecida da edição 2024.

Modelo preditivo de enchentes

Usando dados coletados por satélite, inteligência artificial e tecnologias de processamento de imagens, um funcionário do Serpro desenvolveu um modelo preditivo para enchentes no RS. A palestra de Carlos Henrique Silva, da área de soluções de geoprocessamento da estatal, que explicou o trabalho, foi uma das atrações do TDC Brasília, que aconteceu na capital federal nos dias 23 e 24 deste mês. "Trata-se ainda de uma prova de conceito (POC), que usa aprendizado de máquina para indicar as áreas do estado mais propensas a sofrerem inundações", destacou.