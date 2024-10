Exportação recorde aos EUA

O Brasil alcançou um marco histórico nas exportações aos EUA em 2023, com 9.553 empresas brasileiras que enviaram produtos ao mercado norte-americano. É o maior número registrado nos 200 anos de relações comerciais entre os dois países, conforme estudo recente da Secretaria de Comércio Exterior do governo federal com a Amcham Brasil. O volume total de exportações de manufaturas brasileiras aos EUA atingiu US$ 29,9 bilhões em igual período, o que consolidou o país como o principal destino de produtos industrializados brasileiros.

A Blak Friday do Pop

A Black Friday, que acontecerá na última semana de novembro, deve atrair milhares de visitantes ao Pop Center. A preparação de produtos e de publicidade já iniciou e cerca de 42 mil pessoas são esperadas por dia no centro comercial. A CEO do POP Center, Elaine Deboni, revela que, em menos de uma semana de compras, o centro popular deve receber em torno de 250 mil pessoas.

O Mérito Comercial

A Fecomércio-RS criou a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul. A honraria será concedida a cada dois anos a personalidades e instituições que tenham contribuído ao desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo gaúcho. A edição inaugural homenageará o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em solenidade de outorga na sede da Federação em Porto Alegre dia 12 de novembro.

Móveis Uultis nos EUA

Buscando ampliar sua presença no mercado externo, a Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos, aposta em mais uma participação na High Point Market, uma das maiores feiras do calendário moveleiro do mundo. O evento acontece de 26 a 30 deste mês, em High Point, na Carolina do Norte (EUA). Em um estande de 40 m2, a Uultis apresentará 15 produtos de seu portfólio, que tem como um dos principais atributos a brasilidade.

Produtos de limpeza

Dados divulgados na edição 2024 do Anuário da Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla), apontam que o setor de produtos de limpeza é composto por 2,7 mil pessoas jurídicas. Desse total, mais de 2,6 mil são micro (2,3 mil) e pequenas empresas (cerca de 300), o que equivale a 96,4% do total do de fabricantes.

Plantio tardio da soja

O relógio tem corrido contra o produtor brasileiro nas últimas safras e nessa temporada (2024/25) não é diferente. Com as condições climáticas desfavoráveis, os trabalhos andam atrasados. Segundo dados recentes da Conab, o plantio da safra de soja alcançou 9,1% da área até a segunda semana de outubro.

A fuga para o exterior

Sempre que se fala em tributar lucros e dividendos dos ricos, aparece o argumento de que a medida seria, no mínimo, inócua e, no máximo, desastrosa, pois provocaria a transferência dos recursos para o exterior. O argumento não se sustenta. A medida só colocaria o Brasil em sintonia com o que se pratica no mundo.

O Brasil em uma única garrafa

Um dos mais destacados cases do mundo do vinho no Brasil, a vinícola Amitié, idealizada pela sommelière Andreia Gentilini e pela enóloga Juciane Casagrande Doro, da Serra Gaúcha, acaba de lançar um vinho único no mercado, elaborado com vinhos das 5 regiões e uvas colhidas nas 4 estações. É o Amitié Colheitas Gran Corte. Envasado em garrafa Magnum (1,5L), ele resulta de um corte dos vinhos da linha Amitié Colheitas: um Cabernet Franc elaborado no RS, um Tannat também do RS, um Tempranillo de terroirs de Pernambuco, um Shiraz de Minas Gerais e um Blend de uvas de Santa Catarina.