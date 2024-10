A enoteca do Casa Hotéis - conhecida como VinoLab - realiza neste sábado a 3ª Festa da Barrica. O evento, que já se tornou destaque em Gramado, irá trazer blends exclusivos das vinícolas gaúchas Familia Bebber e Pizzato, com mais de 100 litros de vinho servidos diretamente da barrica. Além disso, os participantes poderão degustar o menu especial do chef Rodrigo Bellora, servido em pequenas porções, enquanto apreciam música ao vivo da banda All Jazz. Os convites, a partir de R$ 390,00, podem ser adquiridos através da plataforma WineLocals.

O laboratório VinoLab

O VinoLab é um laboratório onde se promovem várias experiências ao redor do vinho, como "Alquimista do Vinho", "Duelo do Vinho", jantares harmonizados, entre outras. No local funciona também uma enoteca, loja de vinhos e um restaurante.

A taQi reinaugura em Ivoti

Após mais de 30 anos em atividade, a taQi de Ivoti passou por uma atualização completa de layout nos 1.390 m² de área de exposição, para elevar seu padrão e favorecer a experiência de compra dos clientes. Sua reinauguração acontecerá nos dias 25 e 26 deste mês, a partir das 8h30min, na rua São Leopoldo, 765, Centro da cidade, quando a comunidade poderá prestigiar atrações especiais e ofertas exclusivas.

Luxo a preço de fábrica

A Riva, marca gaúcha de design de "mesa posta" mais premiada do Brasil, presente em mais de 450 pontos de venda no país, promove sua Factory Store em 9 de novembro, das 9h às 18h, em Caxias do Sul. As portas estarão abertas para que se conheçam, apreciem e adquiram os objetos fabricados em aço inox 18/10, prata e ouro 24K. E o melhor: com preços de fábrica a partir de R$ 25,00. É o poder de impressionar com a mais básica das peças.

Na feira das farmácias

João Adibe Marques, presidente da Cimed, terceira maior farmacêutica do Brasil, esteve em Gramado no sábado, dia 19 deste mês. O empresário foi um dos painelistas da 17ª feira das Farmácias Associadas falando sobre empreendedorismo e o Case Cimed. O evento é referência no setor e teve a participação de mais de 1 mil farmácias do País.

O Direito Empresarial

Especialistas em Direito Empresarial, as advogadas Gabriela Wallau e Laís Machado Lucas, lançam o livro "Governança corporativa e financiamento societário", na próxima terça-feira, às 18h, no Instituto Ling. Na mesma noite, André Estevez, Diego Estevez e Caroline Klóss apresentarão ao público a obra "Recuperação de empresas e falências: Reflexos da Lei 14.112/20 na doutrina e jurisprudência".

Aluguéis na Guarida

O setor de locação da Guarida registrou, ao final do trimestre, a marca de 7 mil imóveis administrados no segmento de aluguéis em Porto Alegre. A estratégia de expansão foi 100% orgânica, sem compra de carteira de imóveis e sem sistema de franquias. O desafio para este último trimestre de 2024 é captar 1.080 imóveis residenciais para locação e alcançar a marca de 7.200 imóveis administrados. Além destes 7 mil, a Guarida mantém em carteira 2.173 imóveis em oferta, totalizando 9.173 imóveis na carteira de locação.

Uma clínica para a coluna

Vertum 33 é o nome da nova clínica para tratamento preventivo da coluna, inaugurada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em boa hora. Os ortopedistas Everton Pansera e Pedro Guarise alertam que as 33 vértebras da coluna humana estão sendo cada vez mais exigidas em uma sociedade dependente do celular. No ato de inclinar a cabeça para teclar ou assistir vídeos por horas a fio nas redes sociais, a coluna sustenta o peso do pescoço. E, nessa posição, ele passa a pesar 27 quilos.