Oktoberfest do Dado Bier

Começou a tradicional Oktoberfest do Food Hall Dado Bier, trazendo uma semana de muita gastronomia temática e uma tap list dedicada às cervejas da escola alemã. Sábado será o ponto alto da programação, com a presença de cinco cervejarias locais para enriquecer a experiência: Alcapone, Ruradelica, De Ross, Marek e Hatha. A festa contará ainda com expositores de insumos de malte e lúpulo e show da banda Ele Folks.

No canteiro de obras

Duas construtoras, TGD e Plaene, realizaram ontem uma ação especial de conscientização sobre o câncer de mama no canteiro de obras do Mood Central Parque. Colaboradoras foram convidadas a vestir rosa e participar de um bate-papo sobre prevenção, autocuidado e a crescente representatividade feminina no setor da construção. Entre as palestrantes, a mastologista Andreia Damian, a mentora de carreira Soraia Schutel e a sócia da TGD, Márcia Sirotsky.

Planejamento de 2025

A consultora Patrícia Chiela está lançando a 16ª edição do Workshop Planejamento em 1 dia para empreendedores. A metodologia, fruto de 10 anos de atendimento a pequenos negócios, propõe uma imersão rápida e assertiva, com ferramentas práticas e mentoria coletiva para construir um plano de ação para os próximos seis meses. Será no dia 12 de novembro no Tecnopuc. Inscrições na plataforma Sympla.

Liderança consciente

Qual o papel dos líderes na reconstrução do Rio Grande do Sul e em tempos de crise? É isso que o evento CHAMA - Um Chamado Para a Liderança Consciente, promovido pela Sonata Brasil e a filial regional do Capitalismo Consciente, discutirá no dia 7 de novembro, às 19h, no Teatro da Ospa. A noite contará com nomes internacionais, como Nilima Bhat e Bernardo Toro. Ingressos no site oficial do evento.

Semana internacional

O mundo está na Universidade de Caxias do Sul assim como a instituição se faz presente nos diversos países. É possível comprovar isso durante a 2ª edição da International Week, que começou nesta segunda-feira. Até sexta, dia 25, a universidade vai realizar mais de 100 atividades distribuídas por diversos blocos do campus-sede. O evento promove a importância da internacionalização no mundo universitário, por meio de intercâmbios culturais e educacionais.

A inflação dos restaurantes

O mês de setembro foi o 34º mês consecutivo de alta na inflação da alimentação fora do lar no País, segundo a análise elaborada pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e consultoria Future Tank, com dados do IBGE. O estudo revelou aumento de 0,34% na inflação, refletindo um impacto contínuo nos preços de restaurantes e bares do Brasil. No acumulado do ano até setembro, a alimentação fora do domicílio subiu 3,46%, ligeiramente acima da inflação geral do País que foi de 3,31% no período.