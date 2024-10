O luxo sem ostentação

Adeptos do conceito "quiet luxury" ou luxo silencioso, os empreendimentos da incorporadora AMX Property se destacam pela elegância discreta, sem ostentação. Há 14 anos em atividade no mercado da construção civil do RS, a empresa, com sede em Porto Alegre, prepara, com a Mapa Participações, o lançamento do Roca 815 para novembro deste ano. O residencial tem VGV estimado em R$ 45 milhões e previsão de entrega para final de 2027. Localizado no Bairro Bela Vista, o edifício, que contará com iniciativas sustentáveis em sua obra, já possui a certificação de sustentabilidade na categoria Diamante, concedida pela Prefeitura de Porto Alegre.

Um ambiente saudável

O Colégio Farroupilha recebeu o selo Great Place to Work (GPTW), celebrando a conquista da certificação de sua primeira participação no projeto. O GPTW avalia as melhores empresas e organizações para se trabalhar com base na percepção dos colaboradores. O reconhecimento reflete o compromisso da instituição em proporcionar um ambiente de trabalho saudável, valorizando a confiança e o bem-estar de sua equipe.

Os MEIs em atividade

Levantamento inédito realizado pelo Sebrae mostra que, dos 11,5 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) com registros ativos no Brasil, mais de 90% estão em atividade, contra 77%, em 2022, e 72%, em 2019. O recorde, na visão do Sebrae, sinaliza a melhora do consumo das famílias e consolida a figura jurídica como porta de entrada para formalizar milhares de brasileiros, com registro simplificado e baixo custo de tributos, é a mais importante política pública para inclusão econômica e previdenciária.

Reeleição na ABRH-RS

A atual diretoria da ABRH-RS será mantida para o triênio 2025/2027. O presidente da entidade, sócio-diretor da Fagherazzi Consultores Associados, Pedro Luiz Fagherazzi, e a executiva de Gestão de Pessoas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Isabel Degrazia, permanecerão à frente da Associação. O processo eleitoral teve o registro de chapa única. A posse oficial está prevista para o início de 2025.

Primeiro andador desmontável

A gaúcha Mercur, indústria das áreas da saúde e educação, traz ao mercado brasileiro o primeiro andador desmontável. Legitimado por pessoas com mobilidade reduzida e idosas, reflete o compromisso da Mercur em desenvolver soluções acessíveis e inovadoras. O novo recurso busca atender às demandas de um público cada vez mais ativo e participativo e reforça o conceito de envelhecimento ativo. Essa abordagem, que valoriza a vitalidade e a integração social das pessoas idosas, inspira a Mercur a incluir em seu portfólio produtos que facilitam a rotina diária. Feito em alumínio anodizado, o andador desmontável é leve, resistente e ajustável em altura.