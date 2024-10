Ano de 2024, a safra da retomada

O Brasil unido na maior degustação de vinhos de uma safra do mundo. Assim foi a 32ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2024 que, depois de quatro anos, voltou a reunir centenas de apreciadores em evento 100% presencial neste sábado em Bento Gonçalves. Os 800 participantes degustaram as 16 amostras representativas da Safra 2024, que foram selecionadas entre os 30% classificados num universo de 472 amostras inscritas por 67 vinícolas de sete estados brasileiros, além do Distrito Federal (Bahia 15, Distrito Federal 16, Goiás 01, Minas Gerais 03, Paraná 03, Rio Grande do Sul 408, Santa Catarina 08 e São Paulo 18).

Um clima desafiador

O presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), enólogo Ricardo Morari, destaca a superação de viticultores e enólogos. "A Safra 2024 trouxe condições climáticas desafiadoras. Mesmo assim, as vinícolas brasileiras provaram que são capazes de superar adversidades como esta, mostrando que o Brasil elabora grandes vinhos", ressalta. Morari.

O predomínio do RS

Mais uma vez, o Rio Grande do Sul predominou a presença na lista, ficando com 15 das 16 amostras, o que é natural uma vez que praticamente 87% das amostras inscritas são de vinícolas gaúchas. A Serra Gaúcha é o grande destaque. Mesmo assim, São Paulo figurou no ranking, mostrando que o Brasil Vitivinícola vai além do Sul. Já entre os 30% - 148 amostras - são batizados por 44 vinícolas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

A primeira avaliação

A Avaliação Nacional de Vinhos da safra nasceu no dia 17 de julho de 1993 no Centro de Tradições Gaúchas de Bento Gonçalves em pleno inverno gelado, organizado pela ABE. Mais: foi também a última no inverno até agora principalmente por causa dos vinhos tintos, que requerem temperaturas um pouco mais elevadas, em torno de 18 graus. As avaliações posteriores foram na primavera - setembro e outubro.

Corrida para inscrição

As avaliações logo chamaram a atenção principalmente dos enófilos e enólogos. Enquanto na primeira compareceram 160 pessoas, 42 amostras de vinho de 18 vinícolas, na segunda já foram 250 participantes, que atingiram 550 na safra 2.000. Foi quando a direção da ABE resolveu estender a realização das avaliações da safra 2006 simultaneamente para São Paulo; da safra 2007 para o Rio de Janeiro; e da safra 2008 para Curitiba sem mexer no ritual e utilizando as mesmas amostras de vinhos.

O desafio da pandemia

O desafio foi realizar a Avaliação em plena vigência da pandemia de Covid na safra 2020 sem desrespeitar o isolamento social. Mas nem tanto, porque já tinha havido transmissões simultâneas de avaliações pela internet. E utilizando a experiência anterior também na venda e distribuição das amostras em garrafas baby de 187 mililitros. A avaliação da safra 2020 e das três posteriores (2021, 2022 e 2023) elevaram para 1.600 e até 2000 as participações dos degustadores. Já a deste ano (2024) foi reduzida para no máximo 800 e de novo apenas presenciais.

Cuidado especial com as amostras

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) sempre teve um cuidado todo especial com a matéria prima (amostras) para garantir sua identidade e autenticidade. Tanto que ela desloca enólogos associados para buscar, Brasil afora, as amostras diretamente nos tanques ou barricas das vinícolas inscritas na Avaliação. Depois de recolhidas todas, um grupo da ABE realiza sua degustação para escolha das 30% mais representativas da safra do ano, das quais 16 para o publico avaliador.