O valor nutritivo do ovo

O ovo possui proteínas de alto valor na gema e na clara. Além disso, é um alimento rico em vitaminas A, B12, E e D, e minerais essenciais, como iodo, ferro, cálcio, zinco e selênio, segundo a Academia Espanhola de Nutrição e Dietética. "O ovo tem uma riqueza nutricional extraordinária. Ele fornece proteínas de grande qualidade e possui uma elevada densidade nutricional. Isso o torna um alimento muito adequado para qualquer pessoa, especialmente para atender às necessidades dos atletas, que costumam ser maiores", destaca o nutricionista Francisco Miguel Celdrán de Haro, membro da Academia Espanhola de Nutrição e Dietética.

Soprano na Construsul

A Soprano está na 25ª Construsul até esta sexta-feira, em estande com 125 m². Visitantes têm acesso a soluções em Materiais Elétricos e Fechaduras e Ferragens com acesso a lançamentos e pré-lançamentos como fechaduras, puxadores, interruptores e tomadas residenciais, quadros de distribuição, plugues e tomadas industriais, acessórios e dispositivos de segurança.

7ª ExpoSEGH em 2025

A 7ª ExpoSEGH, promovida pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) da Região Uva e Vinho, ocorrerá nos dias 1 e 2 de setembro de 2025, no Centro de Eventos do Parque Festa da Uva, em Caxias do Sul. O lançamento foi nesta terça-feira (15), iniciando sua comercialização. Neste evento, o sindicato conta com a parceria do Sebrae, Sicredi Pioneira, Fecomércio/Sesc e Senac e FBHA.

Apaixonados pelo café

Neste sábado pela manhã, o Food Hall Dado Bier será o ponto de encontro para os apaixonados pelo café. Acontece que o Koa Coffee & Co, um dos 7 empreendimentos gastronômicos do complexo localizado no 2º andar do Bourbon Country, está organizando um Workshop de Cafés Especiais, onde os participantes poderão vivenciar o processo de torra de café ao vivo a partir das 9h30. A experiência será guiada por Eduardo Mendez e Wagner Silva, especialistas na área.

Vagas no Divino Fogão

Referência em praças de alimentação de shopping centers, o Divino Fogão busca por profissionais de primeiro emprego e da terceira idade para integrar as equipes dos 218 restaurantes. São mais de 400 vagas para todas as regiões brasileiras.

Excelência na advocacia

O Andrade Maia Advogados foi reconhecido no 1º Prêmio Nacional de Excelência na Advocacia, concedido pela InteliJur, uma iniciativa que se originou do Prêmio de Melhores Práticas na Gestão de Departamentos Jurídicos, promovido há 12 anos pela entidade. Na última edição, 71 empresas foram certificadas, e a partir da recomendação desses departamentos jurídicos, o Andrade Maia foi selecionado por sua atuação de excelência.

Unicred na HospitalMed

A Unicred participará da HospitalMed 2024, destinada aos profissionais da área da saúde entre os dias 23 e 25 deste mês, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE). Ela é considerada a grande feira de fornecedores de produtos, equipamentos, serviços e tecnologia. Durante a programação, a Unicred oferecerá produtos e serviços em condições especiais.

Despertar a Renovação no Caldeira

Acontece neste sábado (19) o evento Despertar a Renovação, no Instituto Caldeira. Com foco em inovação e empreendedorismo feminino, a presidente da Termolar, Natalie Ardrizzo, participará de painel, a partir das 16h. A executiva trará detalhes sobre os desafios e soluções encontradas durante o período das enchentes no RS, o lançamento da nova coleção, intitulada A Força do Povo Gaúcho, além de tratar sobre sua atuação à frente da companhia.