Mais bebidas zero álcool

A Vinícola Aurora acaba de ampliar sua linha de produtos sem álcool, com o Aurora Zero Cabernet Sauvignon e Merlot e com o Aurora Zero Riesling Itálico. Elaboradas à base de suco de uvas viníferas, as bebidas são comercializadas em garrafas de vidro e fechadas com tampa-rosca, lembrando a experiência do consumo de vinho. Os lançamentos se unem aos consagrados gaseificados Aurora Zero Álcool Branco e Rosé. Com as novidades, a expectativa é que a linha feche o ano com expansão de 100% nas vendas.

Inteligência Artificial

O diretor de Corporate Ventures, Open Innovation & Jet Skis do Ifood, Marcos Gurgel, é o convidado do último de quatro encontros da Jornada de Inteligência Artificial, realizada pela Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS), em parceria com o Navi - Hub de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, no Tecnopuc. A palestra será no dia 25 de outubro, das 8h às 12h. Gurgel falará sobre Governança para inteligência artificial.

Ativos Unicred

A Unicred Porto Alegre - instituição financeira cooperativa da área da Saúde - alcançou, ao final de setembro, R$ 2 bilhões em ativos de investimentos, registrando, ao mesmo tempo, mais de R$ 1 bilhão na administração de fundos de previdência e investimentos sob custódia. Segundo seu presidente, dr. José Cesar Boeira, este resultado traduz a credibilidade e confiança dos seus cooperados.

Os videogames

Os videogames já representam a maior indústria de entretenimento do mundo e o consumo de produtos e serviços que tenham relação com esse mercado não para de crescer. No Brasil não é diferente, na Pesquisa Game Brasil 2024, 85,4% das pessoas afirmam que os jogos eletrônicos estão hoje entre as principais formas de diversão.

A 3ª Olifeira

Um dos eventos mais esperados do agronegócio, a 3ª Olifeira começa nesta hoje e vai até domingo em Guaíba (RS). É ela que promove o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da olivicultura, com atividades para especialistas e entusiastas. A feira abre às 10h e a cerimônia oficial será às 19h no Palco Principal. O público poderá explorar o Mercado Público, atrações culturais, restaurante e atividades educativas.

Lançamentos da Intral Iluminação

A caxiense Intral Iluminação, referência em soluções LED no Brasil com quase 75 anos, apresenta lançamentos que aliam tecnologia, design e sustentabilidade na Construsul 2024 - Feira Internacional da Construção, que acontece nesta semana, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. A empresa lança na feira o projetor Stadium, o poste balizador Cairo e o projetor Ágata Grow. Os produtos têm foco nos segmentos de Varejo e Especificação. O setor da construção civil representa 30% das vendas da Intral.