Expansão da Laghetto Hotéis

Com 35 anos de história, a Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências celebra sua trajetória de sucesso no mercado hoteleiro, marcada por uma expansão sólida e constante. Fundada em 1989 em Gramado, segue consolidando sua presença no cenário nacional. Hoje, com 24 unidades, a rede se destaca como a maior da Serra Gaúcha, com 12 hotéis em Gramado, dois em Canela e dois em Bento Gonçalves, além de atuar em importantes cidades como Porto Alegre, Rio Grande, São Paulo e Rio de Janeiro. Recentemente, a Laghetto deu um novo passo em sua estratégia de expansão, chegando também a Guarapari, no Espírito Santo, ampliando seu alcance a oito destinos.

Ação Outubro Rosa

O Rissul e o Macromix Atacado estão fazendo uma campanha para arrecadar doações ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama). É para marcar o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Todos os produtos da vinícola Salton vendidos durante este mês terão parte dos seus valores destinados à instituição. A ação é válida até o final do mês em todas as lojas de ambas as redes.

Ex-ministro Guedes

Ministro da Economia no governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, Paulo Guedes é palestrante convidado no Fecomércio-RS Debate, em Porto Alegre na sede da entidade dia 4 de novembro. PhD em Economia pela Universidade de Chicago, nos EUA, com longa trajetória no setor financeiro, Guedes vai falar para empresários e demais interessados sobre a atual conjuntura econômica do Brasil, com foco no comércio.

Turistur Porto Alegre

Ao completar 30 anos em 2024, a Turistur, com sede em Gramado assume, a partir deste mês, o receptivo oficial da CVC Corp na capital gaúcha. Com o que ela passa a atender todas as marcas do Grupo, CVC Viagens e Visual, focadas em turismo de lazer, e a Trend Viagens focada em turismo corporativo/eventos.

A Sicredi Pioneira

A Sicredi Pioneira participará da 33ª edição da Mercopar - Feira de Inovação Industrial que ocorre de 15 a 18 de outubro, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Com um estande de 100 metros quadrados, no centro do evento, a cooperativa colocará à disposição dos visitantes suas soluções financeiras e não-financeiras, com o firme propósito de encontrar as melhores oportunidades para cada caso.

The Test House inédita no Brasil

A construtora brasileira Procave, de Camboriú (SC), acaba de lançar a modalidade "Test House" inédita no Brasil. Ela permite que 50% do valor investido no aluguel anual possa ser utilizado como entrada na aquisição do imóvel. Os moradores podem alugar os apartamentos por um ano, com a opção de renovação. Se gostarem da experiência ou da opção para investimento, podem partir para a compra e aproveitar parte dos recursos utilizados.