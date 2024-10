Correspondentes do Banrisul

O Banrisul anunciou uma oportunidade para escritórios de Contabilidade, que agora podem passar a atuar como parceiros estratégicos da instituição. A iniciativa permite que esses prestadores de serviços sejam credenciados como correspondentes de negócios do banco, ampliando as perspectivas comerciais para ambas as partes. Os escritórios poderão indicar novos clientes ao Banrisul, com foco em produtos como contas empresariais, soluções Vero e convênios BanriCard; e ainda receber remuneração caso sejam contratados produtos e serviços. O programa busca potencializar a capilaridade do Banco, oferecendo soluções bancárias personalizadas e ampliando a rede de contatos no segmento empresarial.

A Corrida Orquídea

Oficialmente incluída no calendário de eventos de Caxias do Sul, a segunda edição da Corrida Orquídea será realizada no domingo que vem, dia 20. Sucesso de público em 2023, as inscrições para a prova deste ano se esgotaram em menos de sete horas. Ao todo, há 608 adultos inscritos nas modalidades de 3km, 5km e 10km, e 232 crianças na modalidade kids, um aumento de 40% sobre 2023. A atividade inicia no pátio da Orquídea Alimentos, a partir das 7h.

Doceleiro em Paris

Fabricados em Farroupilha, os doces caseiros Doceleiro estarão na Sial Paris 2024, de 19 a 23 de outubro. Presente no Brasil Trade Lounge, vitrine de produtos da Apex Brasil, o Doceleiro vai expor itens como pés de moça, cocadas, brigadeiros e bananinhas cremosas. Os produtos são encontrados em restaurantes, confeitarias, supermercados e lojas de conveniência nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e também nos EUA.

Novos cofres digitais

A Soprano, de Farroupilha, anuncia o lançamento de dois novos modelos de cofres digitais com acabamento preto. De design moderno e discreto, eles oferecem maior competitividade no mercado, agregando segurança e tecnologia. Além de contar com travamento por dois pinos e indicador visual de bateria fraca, os cofres acompanham parafusos para fixação e são alimentados por quatro pilhas AA já inclusas.

A reposição de livros

As doações destinadas para a Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs), que totalizaram 11 mil exemplares, foram encaminhadas para a Secretaria da Educação do RS na manhã da quinta-feira passada. A iniciativa humanitária, feita pela UCS via Educs, foi planejada para repor acervos das bibliotecas das escolas públicas atingidas pelas enchentes.

Guaibacar em destaque

Criado pela Volkswagen do Brasil para reconhecer as melhores concessionárias nos seus mais de 500 pontos de venda, o ranking Sistema Único de Performance ("Super") destacou a Rede Guaibacar em dose dupla em 2024. A Guaibacar Osório recebeu o prêmio (quarto lugar) na categoria B e como Grupo Econômico na quinta colocação da categoria A. O "Super" classifica as revendas conforme o porte de vendas e abrange os principais indicadores de performance da Volkswagen em vendas, pós-vendas e qualidade de atendimento.

Jimo lança Limpa Box & Banheiro

Tradicional indústria gaúcha de soluções domésticas e para a construção, a JIMO projeta faturar 25% mais este ano no mercado nacional. Para isso conta com a participação na 25ª Construsul, feira de materiais de construção que acontece na Fiergs, entre 15 e 18 deste mês, onde lançará o Jimo Limpa Box & Banheiro, que facilita a limpeza em louças sanitárias, rejuntes, vidros, cerâmicas, plásticos, metais, cromados, inox e demais superfícies laváveis, removendo resíduos de sabonete, gordura corporal, shampoo, creme de cabelo entre outros.