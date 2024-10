A produção de calçados

A Abicalçados revisou a projeção de crescimento da produção do setor para 2024, com base no crescimento do consumo doméstico de calçados. Agora, o incremento deve ficar entre 1,9% e 3,2% sobre 2023, o que significa uma produção de 882 milhões a 893 milhões de pares. A projeção foi divulgada durante o Análise de Cenários, evento on-line realizado no dia 9 de outubro e conduzido pela coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, e pelo doutor em Economia Marcos Lélis.

No continente gelado

Recém-lançado pelo biólogo Cesar Santos, o livro "Expedições Antárticas", que traz fotos de suas 15 viagens para o continente, também é tema de uma exposição gratuita no Museu do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Todas as imagens contam com audiodescrição, que pode ser acessada por meio de um QR Code. As visitas ocorrerão mediante agendamento, pelo telefone (51) 2200-0640.

A Casa Terapêutica

A Serra Gaúcha acaba de ganhar um novo espaço para acolhimento de crianças, adolescentes e jovens adultos neurodiversos. Com investimento de R$ 1 milhão, a Casa Terapêutica abre às portas em Caxias do Sul para o atendimento especializado de pessoas com o espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador e altas habilidades. O ambiente faz parte da primeira fase do Complexo Jordani TEA , que será finalizado em janeiro de 2025 e contemplará em seis andares outros serviços ao público.

1 bilhão em negócios

As adversidades ocasionadas pelas enchentes que assolaram o RS não impediram que fossem projetados resultados positivos para a Construsul - Feira Internacional da Construção. A 25ª edição do evento, que acontece de 15 a 18 de outubro, das 13 às 21 horas, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, tem expectativa de movimentar R$ 1 bilhão em negócios. A feira reunirá, em uma área de 20 mil m², 300 expositores e projeta receber 30 mil visitantes.

Sétimo Saber editora

O Instituto Sétimo Saber lançou a Sétimo Saber Editora, o braço editorial da organização, na noite de quarta-feira (09), na Delta Livraria, em Passo Fundo, no norte gaúcho. Com frentes no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, a editora visa atender todos os públicos, desde o infantil às diferentes esferas do ensino superior.

Uultis tem móveis outdoor

A linha Sense Outdoor da Uultis, marca do Grupo Herval (RS), apresenta móveis de alto padrão adequados para compor ambientes externos. Insumos de qualidade, aliados à tecnologia, garantem a durabilidade necessária para que as peças resistam às intempéries climáticas sem perder os traços de sofisticação da marca. O diferencial da linha fica por conta dos processos sustentáveis de fabricação dos produtos e uma confecção extremamente artesanal.