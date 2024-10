Otimismo no Pop Center

O Pop Center está otimista quanto às vendas para o Dia das Crianças. Com uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos, o centro comercial se prepara para atender a todos os gostos e orçamentos. "Datas comemorativas sempre são uma ótima oportunidade para impulsionar as vendas", afirma Elaine Deboni, CEO do Pop Center. A expectativa é que a combinação de ofertas atrativas e atividades especiais contribua para um aumento significativo nas compras no centro comercial.

Atividades especiais

No dia 11 de outubro, o Pop Center celebra o Dia das Crianças com atividades gratuitas das 14h às 16h na passarela do Bloco B. As atrações incluem algodão doce, pipoca salgada, cama elástica, piscina de bolinhas e pintura facial. "Queremos criar momentos mágicos para as famílias que vierem nos visitar", destaca Elaine Deboni, CEO do centro comercial.

Prêmio à criatividade

Na semana do Dia das Crianças, o Galeto Mamma disponibiliza material de desenho nos restaurantes da marca, propondo um desafio para as crianças e adultos: desenhar sua memória de "almoço em família". Os mais criativos farão parte da decoração da unidade em que foi entregue. Nas operações Express da rede, os clientes também receberão materiais para soltar a criatividade. Ao apresentarem na loja uma postagem nas redes sociais do seu desenho, ganham uma porção de polenta frita.

A escolha dos presentes

A pesquisa da CDL POA sobre o Dia das Crianças mostra que 49,4% das famílias conversam com os filhos sobre dinheiro, influenciando a escolha dos presentes e tornando a decisão mais conjunta. Isso se reflete nas preferências: 14,5% dos pais gostariam de dar videogames, mas apenas 3,2% planejam comprá-los. Já para roupas, 12,1% preferem dar, mas 46,5% pretendem escolher esse tipo de presente.

Unimed Serra Gaúcha

Pelo segundo ano consecutivo, a Unimed Serra Gaúcha está entre os 30 maiores planos de saúde do Brasil, pelo ranking Valor 1000, do jornal Valor Econômico. A cooperativa médica com sede em Caxias do Sul ocupa a 29ª posição como a maior operadora do segmento do país e é a primeira colocada em sua região de atuação.

Domingo Viva Guaíba em festa

A CMPC realizará em 13 de outubro a 1ª edição do Viva Guaíba. Promovido em parceria com a prefeitura, o evento será gratuito, aberto ao público e oferecerá aos moradores do município um dia de atrações para toda a família em comemoração ao Dia das Crianças e ao aniversário da cidade. As atividades ocorrem na Praia da Alegria, das 9h às 17h. A orla estará totalmente ambientada e decorada, incluindo a montagem de um palco principal, tendas de artesanato e de produtos agrícolas, espaços instagramáveis, foodtrucks e atrações musicais.