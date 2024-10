Mulher paga juro mais alto

Um estudo do Sebrae, divulgado no começo do mês de agosto, revelou como a desigualdade de gênero é um entrave para mulheres na hora de empreender. Segundo o levantamento, elas pagam, em média, taxas de juros de 40% ao ano na obtenção de crédito, enquanto para os homens esse encargo é de 36%. Como mudar essa situação? Para a consultora Júlia Lázaro, especialista em Planejamento Financeiro, a solução passa pela promoção da educação financeira para as mulheres. Ao serem preparadas para lidar com as finanças e entender como funciona a economia, elas estarão aptas a exigir equidade e alcançar autonomia - inclusive para empreender.

Consumo de orgânicos

Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica revela que 46% dos brasileiros consomem alimentos orgânicos, um crescimento de 16% somente entre 2021 e 2023. "Isso demonstra uma evidente valorização da qualidade e da origem dos alimentos que chegam à mesa da população. E, ao mesmo, tempo promove oportunidades de melhor remuneração e de negócio para quem está produzindo", diz o estudo intitulado Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil 2023.

Melhor produtor

A Miolo Wine Group acaba de receber o prêmio de Melhor Produtor Brasileiro, na categoria Vinho, no Melhores da Taça 2024, realizado pela revista Prazeres da Mesa. A divulgação aconteceu no dia 29 de setembro, no Auditório do J.W. Marriott, em São Paulo. A premiação abrangeu todo o País, com indicações de um grupo especializado formado por 28 jurados, entre jornalistas e sommeliers, além de votação aberta ao público.

Preparo para o emprego

Ao completar quatro anos de fundação, a praTi possui um banco de talentos com mais de 500 jovens prontos para serem empregados na área de Tecnologia da Informação (TI). Nesse período, também já qualificou de forma online e gratuitamente milhares de pessoas através de suas trilhas de conteúdo. Hoje, a iniciativa reúne pessoas predominantemente na faixa dos 18 aos 34 anos. A maioria delas se encontra no Rio Grande do Sul, mas também há uma parcela significativa em São Paulo e outras cidades espalhadas pelo Brasil.

O êxito do Tecnopuc Experience

Com mais de 3,5 mil participantes e 150 palestrantes, o Tecnopuc Experience ocupou os espaços do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, quinta-feira passada. Foram 12 horas de programação voltada para temas como tecnologia, inovação, ciência e empreendedorismo. O alto comparecimento chamou atenção também pelo público externo, que somou 50% do total de presentes ao evento, observa a líder de comunidade, Daniela Carrion Venturini. Outro ponto positivo foi a interatividade entre os frequentadores, gerando oportunidades e conexões. Já a relação de ex-alunos com a Pucrs demonstrou perenidade, acrescenta.