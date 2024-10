Weber Haus na Família Real

A Weber Haus, destilaria gaúcha mais premiada do Brasil, alcançou um novo marco em sua história: a presença de suas cachaças na Berry Brothers & Rudd, a loja de destilados mais antiga e refinada de Londres, que fornece bebidas alcoólicas para a Família Real há mais de 300 anos. O espaço é histórico e imponente e só comercializa bebidas que passam por um rigoroso critério de qualidade. A conquista faz parte da estratégia de expansão internacional da marca, que já está presente em 32 países, sendo os principais compradores Estados Unidos, China, França e Inglaterra. "Compreender profundamente as necessidades e desejos do público-alvo da Berry Brothers & Rudd foi o nosso primeiro passo para identificar uma oportunidade importante de entrada neste cenário", revela Evandro Weber, diretor da Weber Haus.

Orquídea no Outubro Rosa

Já está no ar a campanha "Sem Dúvida Nenhuma", uma parceria da Orquídea Alimentos e Imama, que tem como objetivo informar e incentivar a prática do autocuidado. A Orquídea é apoiadora do instituto e, desde 2019, participa ativamente da campanha do Outubro Rosa. Neste ano, a ação responde às questões mais frequentes sobre o tema, chamando a atenção para os cuidados, prevenção e tratamento do câncer de mama. A ação pode ser acompanhada em @amoprodutosorquidea.

Fama de Dubai brasileira

Conhecida como a Dubai brasileira por ter 7 dos 10 prédios mais altos do Brasil, a Balneário Camboriú tem atraído turistas interessados em conhecer de perto as inovações em construção civil que se tornaram obras de arte - e transformaram o skyline da cidade. Em 2024, a cidade espera receber cerca de 4 milhões de turistas durante todo o ano.

A Previdência de cara nova

Família Prev é a nova marca comercial da Fundação Família Previdência. Lançada neste mês, a identidade celebra os 45 anos da entidade no RS, que é hoje uma das 30 maiores de previdência complementar do Brasil, com patrimônio de R$ 6,3 bilhões. A mudança reflete a busca constante por inovação aliada à essência, que trouxe a Família Prev até os dias atuais. A instituição atende a mais de 140 clientes institucionais, incluindo empresas e entidades, e conta com 18 mil participantes.

IA na indústria farmacêutica

O futuro da indústria farmacêutica e do setor de assistência à saúde será personalizado e digital, com fronteiras cada vez mais difusas entre prevenção e tratamento. Esta é uma das afirmações do estudo "Inteligência artificial na indústria farmacêutica", da Stratategy&, consultoria estratégica da PwC Brasil. Segundo os dados, a IA está acelerando a convergência entre as indústrias farmacêutica, de saúde, tecnologia e produtos de consumo, com grandes benefícios para cada uma delas.