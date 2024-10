Em menos de cinco anos, até um quarto dos empregos deve se transformar radicalmente em todo o planeta. Essa é a principal conclusão do mais recente relatório sobre o Futuro do Trabalho, elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, que levou em consideração as projeções e estimativas de cerca de 800 empresas pesquisadas (atuantes em 27 setores) ao redor do globo. As novidades tecnológicas e a 4ª revolução industrial vão ao mesmo tempo criar e extinguir milhões de vagas, ditando o rumo para o surgimento de novas tendências e pavimentando a importância da atualização profissional recorrente e cada vez mais intensiva.

Maior receita de franquias

O setor de franquias registrou a maior receita dos últimos 5 anos. No primeiro semestre de 2020, foram R$ 69,2 bilhões, e em 2024, no mesmo período, dados recém-divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) confirmaram um crescimento de 75,8% e uma receita de R$ 121,7 bilhões. Com a globalização, avanço acelerado da tecnologia e a necessidade cada vez maior de comunicação em um segundo idioma, os modelos de franquias nessa área são destaques.

O azeite mais premiado

A Prosperato, marca de azeite mais premiada do Brasil, é novamente a melhor colocada entre as marcas gaúchas no Flos Olei 2025, que lista os 500 melhores azeites de oliva do mundo. É o 9º ano consecutivo que o feito se repete e desta vez, com recorde de pontos: foram 97 de um total de 100, a pontuação mais alta entre as concorrentes brasileiras no ranking que é conhecido também como a Bíblia do Azeite.

Produtos para limpeza

0 Brasil, que é atualmente o 4º maior mercado de produtos de limpeza do mundo, tem um consumo per capita de saneantes equivalente a 4% da média mundial, segundo a Euromonitor International. O brasileiro gasta, em média, US$ 7,55 mensais, enquanto o restante do planeta investe US$ 186,33. O País perde até para a média da América Latina, que investe US$ 24,98 em produtos de limpeza.

Qualidade da Tramontina

A Tramontina foi considerada a principal empresa na categoria Metalúrgica do Prêmio Top Of Quality Brazil, na edição deste ano, referente a 2023. A premiação é destinada aos profissionais e empresas de destaque do ano nas áreas de engenharia, arquitetura e construção civil em geral atuantes no Rio Grande do Sul. As empresas e profissionais convidados foram indicados com mérito por meio de pesquisa de opinião pública, devido à atuação destacada em suas áreas e regiões, resultando na credibilidade pelos serviços prestados.

Congresso de restaurantes

O Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança acontece neste ano em Campos do Jordão (SP), de 8 a 10 de outubro. Anual, o evento é particularmente significativo em 2024, pois marcará a celebração dos 30 anos da entidade. Destaque para a Assembleia Geral Ordinária, quando os associados e o corpo diretivo vão planejar 2025. Entre as pautas, a eleição da nova diretoria e votação e aprovação dos novos associados.

Agilidade nos postos de saúde

A MK Life - maior empresa de endodontia da América Latina - recebeu na semana passada o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A homenagem foi por sua contribuição para o aumento de 268% na agilidade dos serviços de tratamento de canal prestados à população da Capital graças à tecnologia mecanizada e treinamento dos cirurgiões dentistas dos postos de saúde. A empresa firmou parceria com a prefeitura em 2023, e já treinou 80 profissionais. A homenagem foi proposta pelo vereador Idenir Cecchim (MDB).