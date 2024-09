Nova fechadura de móveis

A Soprano, de Farroupilha, na Serra Gaúcha, especializada em soluções para casa e construção, por meio de sua unidade de Componente para Móveis, apresenta seu novo modelo de fechadura biométrica para móveis. O produto oferece uma combinação de segurança, conveniência, tecnologia, durabilidade e um toque moderno, tornando-o uma excelente escolha para quem deseja guardar pertences em seus móveis, com segurança e funcionalidade. A fechadura biométrica para móveis pode ser instalada em gavetas e portas de armários, preferencialmente de madeira. É indicada para móveis de acesso exclusivo de um usuário, como em lares e escritórios.

Ela dispensa o uso de chaves

A nova fechadura da Soprano possui painel com leitor biométrico e abertura por biometria (impressão digital), dispensando o uso de chaves, com possibilidade de cadastramento de até 8 digitais diferentes ou a mesma digital em até 8 posições diferentes. De tamanho compacto, além de elevar o design de móveis e ambientes, também otimiza espaço interno.

O melhor escritório gaúcho

O escritório gaúcho Origem Invest, um dos maiores da rede credenciada Safra Invest no País, foi o grande vencedor do Safra Invest Awards 2023/2024, realizado em São Paulo, semana passada. O Origem Invest recebeu prêmios nas categorias Geral: Melhor Escritório do Brasil; ⁠Melhor Escritório Private do Brasil; ⁠Melhor Escritório Corporate do Brasil; - Individual: Melhor Assessor do Brasil, Melhor Assessor Private do Brasil e ⁠Melhor Assessor Corporate do Brasil. O Origem Invest tem 1.700 clientes em todo o País.

Melhor ambiente de trabalho

O ranking que chancela as melhores empresas para se trabalhar no Brasil - Great Place to Work (Ranking GPTW) - premiou o Grupo Sinosserra em 1° lugar pelo segundo ano consecutivo. A empresa recebeu o reconhecimento na categoria Instituições Financeiras, depois de se destacar nos critérios que avaliam o clima organizacional das empresas, baseado na percepção dos colaboradores que fazem parte dela. Para o resultado final, a pesquisa avaliou todo o braço de serviços financeiros do grupo.

Salão de Motos & Bikes no Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre sedia até o próximo domingo, no térreo do edifício garagem do shopping, ao lado da Renner, o Salão de Motos & Bikes 2024, um convite aos amantes de duas rodas para conhecer as novidades do mercado de motocicletas e bicicletas. Entre as marcas de motos confirmadas estão Honda, Suzuki, Kawasaki, Harley, BMW, Triumph e Ducati, além da Smart Mobilidade, de motos elétricas. Instituições como Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul (AMO-RS), escolas de pilotagem e lojas de motos utilizadas, como a Container Motos, também marcam presença na feira.