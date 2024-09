Soja já supera arroz na Região Sul do RS

regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste Mapa Econômico do RS área plantada de soja na Região Sul do Estado superou a de arroz, cultura tradicional na região, pela primeira vez. O saldo é positivo, já que a nova fronteira agrícola da soja avança em rotação com o arroz. Além de tecnologia e agricultura de precisão para adaptar a oleaginosa, também chama a atenção o plantio em terras baixas. O raio-x da economia dasrealizado pelo Jornal do Comércio notraz algumas boas notícias em algumas cadeias produtivas e também surpresas. O especial publicado na terça-feira mostrou, por exemplo, que a, cultura tradicional na região, pela primeira vez. O saldo é positivo, já que a nova fronteira agrícola da soja avança em rotação com o arroz. Além de tecnologia e agricultura de precisão para adaptar a oleaginosa, também chama a atenção o plantio em terras baixas.

Planejados na Movelsul

Quinze empresas de móveis planejados confirmam presença como expositoras da feira Movelsul Brasil, de 17 a 20 de fevereiro de 2025, em Bento Gonçalves, o dobro da edição de 2023. São elas: Grupo Unicasa (Dell Anno, New e Casa Brasileira); Grupo Jaeli; HR Móveis; Dalmóbile; Incolar; Bentec; Completa Móveis; Musiva; Inusittá; SCA; Casttini; Evviva; Manfroi; Sandrin e Nova Móbile

Novo diretor na Unicred

A Unicred Central Geração apresenta uma novidade em sua estrutura executiva. No Sistema desde 2018, Marcelo Hoffmeister passa a ocupar o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Negócios. Graduado em Administração de Empresas e com expertise em Educação Financeira, Hoffmeister começou sua carreira na área comercial, ingressando depois no mercado financeiro, onde atua há mais de 15 anos.

Um espetáculo inovador

A performance técnica e expressiva do violonista Simão Wolf será uma das grandes atrações da Feira do Livro de Picada Café, no RS, onde ele vai se apresentar neste sábado (28) a partir das 19h. Sua proposta traz uma superbanda, backing vocal, acordeon e metais, em cenários que criam atmosferas variadas por mais de 20 diferentes estilos musicais.

Pagamentos da Guarida

Implantado há três meses para oferecer mais transparência e agilidade no gerenciamento de notas fiscais entre síndicos e fornecedores, o novo sistema de pagamentos virtual da Guarida registrou, em setembro, a adesão de 187 síndicos, 212 fornecedores e mais de 72 mil notas fiscais. Destas, 22.737 foram obtidas através da captura direta, o sistema identificou a nota fiscal e o síndico só precisou aprovar o pagamento.

Mais calçados casuais no RS

A Crocs, líder mundial em calçados casuais e inovadores para homens, mulheres e crianças, inaugurou, nesta quinta-feira, sua segunda unidade na Serra Gaúcha - a outra fica em Gramado. A operação, comandada em Caxias do Sul por Audrey e Wander Morais, vem para somar-se ao mix de produtos do Shopping Villagio. No Brasil, a marca conta com 174 lojas licenciadas, essa será a de número 175. O espaço de 39 m² se localiza perto do Café Cultura.