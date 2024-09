Uma formação que assegura conhecimentos em robótica oferecida de forma gratuita e que pode fazer muita diferença para um começo de carreira. Esta é a proposta do programa Escola do Amanhã, de Caxias do Sul, com inscrições abertas para duas novas turmas, ou 60 vagas, no contraturno das aulas. O programa é desenvolvido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) com o Senai Nilo Peçanha e Mecatrônica e Prefeitura, e voltado a jovens entre 14 e 16 anos. As inscrições devem ser feitas junto à direção das escolas municipais participantes do programa até 27 deste mês. As aulas vão de 7 de outubro a 4 de dezembro.

Primeiro vinho low carb

A Vitivinícola Jolimont, de Canela, inova no mercado nacional de vinhos apresentando o mais recente lançamento da marca: o primeiro vinho low carb (baixo teor de carboidratos) produzido no Brasil. O novo rótulo Jolimont Low Carb está entre as grandes apostas para oferecer um grande diferencial aos consumidores e ampliar mercados. Com o lançamento, a marca também brinda sua entrada em um nicho que só cresce no Brasil, o de bebidas de açúcar reduzido.

Os serviços de delivery

O aumento da demanda por serviços de delivery está pressionando as grandes redes de alimentação a buscar alternativas para reduzir sua dependência de plataformas terceirizadas, como iFood e Rappi. A criação de aplicativos próprios de entregas acaba se tornando uma solução estratégica para marcas que desejam ter um controle total sobre suas operações.

Convenção de mulheres

O Ibef-RS Mulher, braço do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS que visa o apoio a carreiras femininas, promove, nos dias 27 e 28 deste mês, no hotel Bavária, em Gramado, a 1ª Convenção Ibef-RS Mulher. O evento é organizado pelas coordenadoras do Ibef-RS Mulher Elisabete Gieberle, Michelly Carpena, Viviane Cangussu, Daniela Tiskievick e Liege Nardi.

Vale dos Vinhedos na feira

Uma das mais tradicionais regiões produtoras de vinhos do Brasil, o Vale dos Vinhedos, ergue um brinde coletivo para degustar sua participação pela primeira vez na ProWine São Paulo, principal feira profissional do setor das Américas. Por meio da Aprovale, nove vinícolas da primeira região brasileira a obter o reconhecimento como Denominação de Origem (DO) para seus vinhos e espumantes apresentarão mais de 70 rótulos no evento, entre os dias 1º e 3 de outubro, na Expo Center Norte.

Café da Catedral nas quartas

Situado no pátio da icônica Catedral Metropolitana de Porto Alegre, o Café da Catedral traz de volta as tão aguardadas Quartas de Jazz, um evento que busca embalar os fins de tarde no Centro Histórico com música ao vivo de qualidade. O projeto, que acontece semanalmente, exceto em dias de chuva ou durante eventos previamente agendados, está marcado para todas as quartas-feiras, das 17h às 20h. O café abre suas portas sempre a partir das 15h, permitindo que os visitantes aproveitem o ambiente antes da música começar.