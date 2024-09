Construção a todo vapor

Com obras em ritmo acelerado, registrando a execução de 15% do cronograma total, o Bacco Wine Heaven, primeiro Resort Eno Experiences do Brasil em Garibaldi, no Vale dos Vinhedos, alcançou 79% de comercialização de suas unidades, o que quer dizer 297 de 372. Atingindo valorização de 30% desde seu lançamento, em abril de 2023, as unidades vão de R$ 519 mil a R$1,149 milhão, dependendo da tipologia escolhida. O empreendimento funcionará em sistema de condo-hotel, via central de locação, a Stremma.Stay, também gestora da operação. Conta ainda com incorporação da Stremma Inc. e construção do Grupo Belmais.

O impacto dos cursos

A Fundação O Pão dos Pobres marcará presença pela primeira vez no CongregaRH, congresso que ocorre entre os dias 25 e 27 deste mês na Pucrs, em Porto Alegre. No estande solidário, O Pão dos Pobres vai apresentar o impacto de seus mais de 14 cursos de Aprendizagem Profissional, destinados a jovens em situação de vulnerabilidade social, que incluem formações em áreas como gastronomia, corte e costura, manutenção de computadores, assistente de cabeleireiro, entre outras.

Caldas da Imperatriz

Pesquisa desenvolvida no Plaza Caldas da Imperatriz, resort da Rede Plaza de Hotéis em Santa Catarina, foi publicada neste mês na prestigiada revista britânica de ornitologia, a Bulletin of the British Ornithologists. A pesquisa foi conduzida pelo biólogo Guilherme Willrich. Inúmeros estudantes de biologia, biólogos e pesquisadores, investigando os mais diversos aspectos da natureza, já passaram pelo Caldas. Tudo isso se deve a um convênio bem-sucedido entre a Rede Plaza e a Universidade Federal de Santa Catarina.

Diversidade & Inclusão

O Andrade Maia Advogados lançou sua política de diversidade, equidade e inclusão. A iniciativa visa promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo, abrangendo medidas para garantir a representação e a igualdade de oportunidades para todos os colaboradores. O escritório já trabalhava essa medida desde 2019 por meio da comissão de diversidade, que visa o estabelecimento de uma política sobre o tema com diretrizes sólidas e objetivas.

Um inventário das árvores

Até julho de 2025, será feito cadastro georreferenciado das árvores adultas existentes nos logradouros públicos de Porto Alegre, por amostragem. A empresa Amato Paisagismo Ltda, vencedora da licitação, já começou os trabalhos e catalogará até 50 mil árvores, usando o software Arbolink, sistema tecnológico de gestão digital da arborização urbana implementado em abril de 2023 pela prefeitura. Para cada árvore, deverão ser cadastrados, entre outros dados, a localização no mapa, formato da copa, altura, estado geral e eventuais conflitos com a infraestrutura urbana.