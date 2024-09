Os 95 anos de Weinmann

O Weinmann está lançando uma campanha especial para comemorar seus 95 anos. Com o slogan "O cuidado de sempre. Ainda mais daqui para a frente", a ação destaca a presença da rede na vida dos gaúchos ao longo de quase um século e ressalta a importância da marca no cuidado da saúde para um futuro melhor. Fundado em Porto Alegre em 1929, o Weinmann conta com 23 unidades distribuídas na Capital, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Gramado, Caxias do Sul, Esteio, Canoas e Cachoeirinha. A campanha irá enfatizar os serviços oferecidos, como a coleta domiciliar, testes de análises clínicas, vacinas e exames de imagem no Weinmann Serdil, em Porto Alegre.

O turismo de negócios

O Porto Alegre Convention & Visitors Bureau (POA CVB) lançou recentemente o podcast Destino Business, focado no turismo de negócios em Porto Alegre. O projeto explora tendências e desafios do setor, destacando a cidade como um polo de eventos. O episódio de estreia, "Conectando Destinos", teve a participação da diretoria do POA CVB e de Elaine Tenerello, diretora do Visit Iguassu. O podcast é transmitido ao vivo sempre nas segundas terças-feiras de cada mês.

Nova direção Sindaergs

O Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul (Sindaergs) realizou a eleição para diretoria que irá fazer a gestão pelo triênio 2025-2027. A chapa encabeçada pelo administrador Jorge Avancini foi reeleita para os próximos três anos, dando continuidade ao trabalho iniciado em seu último mandato, de 2022 a 2024. O foco será a interiorização, com o objetivo de aproximar o sindicato dos profissionais e instituições de ensino de todo o Estado.

Crescimento das Bets

O crescimento acelerado do mercado de apostas esportivas no Brasil, de 89% entre 2020 e 2024, representa um forte impacto no setor de consumo e no orçamento das famílias brasileiras, em especial entre as classes mais baixas. É o que indica o estudo "O impacto das apostas esportivas no consumo", da Strategy&, consultoria estratégica da PwC. A relevância das chamadas Bets equivale a até 76% do que estes grupos gastam com lazer e cultura, ou 5% com alimentação.

O Compromisso 1%

Reafirmando seu compromisso com a responsabilidade social, a Cyrela aderiu ao movimento Compromisso 1%, uma iniciativa colaborativa entre o IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social e o Instituto MOL, que visa incentivar empresas a destinarem pelo menos 1% do lucro líquido para projetos sociais. Seu lançamento oficial ocorreu em setembro no Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais.

Hugo Boss abre loja

Boss, marca do grupo Hugo Boss, acaba de abrir sua mais nova loja em Porto Alegre. Localizada no BarraShoppinSul e projetada para uma imersão na atmosfera moderna e elegante da grife, oferece ampla variedade de produtos exclusivos nas linhas masculinas e perfumaria. Dentre eles, os últimos lançamentos da marca da coleção Spring Summer 24, baseada em uma paleta de cores sofisticada e suave com o uso contemporâneo de peças clássicas que são o centro das atenções.

Campeãs em compra e venda de imóveis

Levantamento da startup Loft, que atua no mercado imobiliário, com base em dados oficiais da prefeitura de Porto Alegre, revelou que a rua Jayr Amaury Koebe, no Jardim do Salso, a Av. Protásio Alves, no Morro Santana, e a rua Sabino Pereira Nunes, no Restinga, são as vias campeãs em compra e venda de imóveis residenciais na Capital na primeira metade do ano. O levantamento analisou dados de transações em que houve pagamento de ITBI.