Prejuízos e oportunidades

A rede de lojas taQi do Grupo Herval criou oportunidades para contribuir com a reconstrução do Estado e da comunidade afetada pelas enchentes de maio deste ano no RS. A varejista ofereceu facilidades nas condições de pagamento e vale-compras para adquirir materiais de construção, eletrodomésticos, móveis e itens essenciais, beneficiando mais de 100 mil pessoas. Ao mesmo tempo, essas estratégias permitiram que a taQi crescesse 10% em faturamento de maio a julho deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. Mas crescimento também representa um recomeço para a varejista, que em maio teve 5 c lojas atingidas pelas cheias, com prejuízo acima de R$ 1 milhão.

Melhores experiências

O BarraShoppingSul foi certificado como uma das marcas brasileiras que entregam as melhores experiências a seus clientes. O reconhecimento ao shopping de Porto Alegre veio durante o Experience Awards Retail, premiação realizada pela SoluCX em parceria com a Gouvêa Experience, que certifica empresas referência em experiência do cliente, segundo os próprios consumidores. Foram avaliadas mais de 1600 marcas nacionais. A premiação aconteceu na quarta-feira, dia 18 de setembro, no palco do Latam Retail Show, em São Paulo, maior evento de varejo e consumo da América Latina.

Soprano no shopping

A Soprano de Farroupilha (RS) promove a partir desta quarta-feira e até o próximo domingo uma ação temática em alusão à Semana Farroupilha para personalização de produtos da marca (cuia, dois modelos de garrafas térmicas, copo térmico, jug térmico e cuia de chimarrão), no Bourbon Country, da capital. O cliente pode sair com uma cuia personalizada de graça com gravação a laser com artes tradicionalistas.

O Tecnopuc Experience

O Tecnopuc Experience, maior evento do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, está com inscrições abertas e gratuitas para sua sétima edição, que ocorre no dia 3 de outubro. Serão 12 horas, das 9h às 21h, do festival de inovação e empreendedorismo construído pela comunidade Tecnopuc. Entre as atrações, está confirmada a presença da influenciadora gaúcha Mari Krüger, radicada em São Paulo, com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e que virá a Porto Alegre especialmente para o evento.

Venda de 419 imóveis em 14 dias

Lançado no início de agosto, o mais novo empreendimento da Cyrela Goldsztein em Porto Alegre - o Vista Praia de Belas - teve todas as suas 419 unidades vendidas em apenas 14 dias. A rápida aceitação do projeto pelo mercado surpreendeu e é vista como um sinal positivo de recuperação do estado. A combinação de unidades em formato studio e a localização são os principais fatores para o êxito deste empreendimento, segundo o CEO da incorporadora, Rodrigo Putinato.