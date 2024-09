Canais virtuais e físicos

Pesquisa inédita da CDL Caxias, que traça o perfil dos consumidores, identificou que 50% dos consumidores realizam a maioria das compras em plataformas online. Outros 24,1% adquirem só em lojas físicas e 14% preferem estabelecimentos convencionais ao invés do digital. Os principais motivos elencados por quem opta pelos canais virtuais são o preço menor (44,5%), comodidade de não sair de casa (23,1%) e encontrar tudo que precisa (17,5%). Já quem prefere as lojas físicas destaca a proximidade (30,8%), facilidade para tocar os produtos (26,7%) e a pronta-entrega dos itens (12%).

Psicologia positiva

A escola Sonata Brasil de Porto Alegre desembarca mais uma vez na Universidade de Lisboa para uma certificação em Psicologia Positiva com 15 empresários brasileiros. Além de explorar os aspectos culturais, filosóficos e científicos da área, os participantes farão visitas à Quinta da Regaleira e ao Convento de Cristo, onde aprenderão sobre símbolos gravados na arte e na arquitetura e sua aplicação para lideranças e negócios.

3,9% mais calçados

Dados elaborados pela Abicalçados com base nos dados do IBGE revelam que a produção de calçados cresceu 3,9% entre janeiro e julho no comparativo a igual período de 2023. Isso quer dizer que, nos sete meses computados, foram produzidos 500,7 milhões de pares.

Um novo hospital

Construtora Tedesco será responsável pela obra do hospital privado que o Grupo São Pietro implantará no município de Canoas, com aporte de R$ 340 milhões. Ele será instalado na região central da cidade e contará com um centro cirúrgico de cinco salas, hemodinâmica, emergência clínica e cirúrgica, radioterapia, oncologia, centro de diagnóstico e unidades de terapia intensiva para adultos e crianças.

Mais lítio no Brasil

Mineral usado em baterias de carros elétricos, híbridos e de celulares é visto como estratégico para a indústria. Diante de maior participação do Brasil na produção mundial de lítio, especialista reforça importância de profissionais da mineração dominarem idiomas estrangeiros A produção de lítio no Brasil responde hoje por 2% do produzido no mundo, mas pode chegar a 25% nos próximos anos, segundo a agência Gov.

Reforço nos vinhos varietais

A Cooperativa Vinícola Aurora acaba de anunciar reforço em sua linha de vinhos finos com o lançamento dos brancos Aurora Varietal Viognier e Aurora Varietal Malvasia Aromática, ambos da safra 2023. Agora, a coleção lançada em 1986 e pioneira no trabalho com vinhos elaborados 100% com uvas viníferas de uma única variedade, conta com dez rótulos, sendo seis tintos e quatro brancos. De janeiro a julho de 2024, as vendas da linha cresceram 30% em relação a igual período do ano passado.