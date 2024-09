Fertilizante de insetos

Um fertilizante orgânico, derivado dos resíduos da criação de insetos produzidos para fornecer proteínas à alimentação animal. É o que desenvolveu a Insect Protein - Ingredientes Sustentáveis, empresa incubada na unidade do Feevale Techpark em Campo Bom. O novo produto, Insect Frass, é um adubo de classe A, com uma fórmula balanceada de N-P-K (3-3-2) e proveniente do esterco do Tenebrio molitor, possibilitando que a empresa atue a partir de agora, também, no mercado de insumos agrícolas. O fertilizante impulsiona o crescimento das plantas pois, rico em micro e macronutrientes, fornece tudo o que elas precisam para um desenvolvimento robusto e vigoroso.

Dez miniaturas de animais

Em nova campanha do McLanche Feliz, a Playmobil Wiltopia se junta ao time para lançar 10 miniaturas de animais encontrados ao redor do mundo. Já disponíveis nos restaurantes McDonald's de todo o Brasil, os brinquedos, da linha ecológica Wiltopia, vêm acompanhados de cartas com curiosidades sobre os animais. Os itens podem ser adquiridos pelo Peça e Retire, Drive-Thru, no restaurante ou via McDelivery, oferecendo diversão e aprendizado a pais e filhos.

Dois guias de sustentabilidade

A Lojas Renner S.A. está lançando dois guias relacionados à sustentabilidade. Um deles de Adaptação a Riscos Climáticos, para ampliar a resiliência das empresas diante das mudanças no clima, e o outro sobre Moda Circular, com foco em conceitos de circularidade ao setor têxtil. Trata-se de uma iniciativa inédita no mercado brasileiro à rede de fornecedores da varejista.

Ouro do Origem Sustentável

A Via Marte, indústria que produz 30 mil pares de calçados por dia em Nova Hartz, no Vale do Sinos, evoluiu do nível Prata para Ouro do Origem Sustentável. A entrega da recertificação aconteceu na sede da empresa e contou com as presenças da sua diretoria e do presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira. "Daqui a dois anos, vamos buscar a certificação máxima, a Diamante", projetou com entusiasmo o diretor industrial, João Carlos Gewer.

Divisão Tecnopeças Tramontina

A Tramontina reafirma seu compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente na área industrial ao realizar investimentos significativos em sua Divisão Tecnopeças. Esses investimentos têm como foco principal a ampliação da capacidade de produção e usinagem de peças injetadas de alumínio sob encomenda, atendendo a diversos setores industriais, especialmente os segmentos automotivo e agrícola.

Abstrato Inovação & Tecnologia

O gaúcho Juan Pablo Boeira, vice-presidente da Abstrato Inovação & Tecnologia, empresa com sede em Santa Catarina, foi destacado em um levantamento da Rede Líderes Digitais, com cerimônia marcada para o dia 27 de setembro, em São Paulo. O evento premiará profissionais que se destacam em Inteligência Artificial e na construção da inovação digital no Brasil. A pesquisa contou com a participação de executivos de grandes empresas como Rappi, Sympla, Mercado Pago, Quinto Andar e Decolar.

A Tintas Renner continua investindo

A Tintas Renner, marca da PPG, continua investindo em sustentabilidade e inovação. Recentemente, adquiriu um novo equipamento para automatizar o envase de galões plásticos, aumentando a eficiência de produção em 20% e reduzindo o consumo de água. Desenvolvido com fornecedores gaúchos, o sistema inclui tecnologia de machine learning para detectar não conformidades, melhorando a qualidade. Além disso, reforça a segurança no trabalho, atendendo à norma NR12 e outros requisitos da PPG.