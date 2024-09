A conta digital Banrisul

Uma das principais novidades guardadas pelo Banrisul ao completar neste 12 de setembro 96 anos é a conta digital, que pode ser aberta através do seu aplicativo (App). O que está sendo amplamente divulgado em campanha publicitária, também desde ontem, estrelada pela cantora e artista gaúcha Luísa Sonza. Mas a facilidade não se restringe ao aplicativo. Uma vez baixado, basta se cadastrar em poucos minutos com um documento de identificação de maneira fácil e sem burocracia, segundo anúncio feito pelo presidente Fernando Lemos em entrevista coletiva, seguido de um café da manhã no banco. Mas o cliente que preferir se relacionar com uma agência física poderá fazê-lo, porque o Banrisul continuará sendo híbrido, atendendo pelo modo presencial e virtual. (Leia mais na pg. 11)

A conta internacional

Outra novidade que será disponibilizada em breve é a conta internacional multimoedas - em dólar americano, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano - para compras em sites internacionais e gastos em viagens, o que será disponibilizado 100% digital. E, para o dia-a-dia, o banco viabiliza, ainda em tempos modernos, a biometria facial e a assinatura digital.

A agricultura familiar

Uma das novidades do Acampamento Farroupilha 2024 é um pavilhão dedicado exclusivamente à comercialização de produtos da Agricultura Familiar. São 40 expositores provenientes de 32 municípios gaúchos. O espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

A Gang de casa nova

A Gang está de visual e local novo em Cruz Alta! A unidade, localizada no centro da cidade, ganhou mais espaço, bem como novos mobiliários e apresenta ao público um ambiente que inova e traz toda a expressão criativa da marca. As peças, protagonistas da loja, ganharam áreas expositivas pensadas de forma estratégica para valorizar as coleções. O logo em destaque na fachada, junto às vitrines, convida o público para conferir as novidades.



Protagonismo feminino

O grupo Sou Segura realiza, no dia 18, às 9h, o painel: "Protagonismo Feminino no Mercado Segurador". Com apoio do Sindsegrs, o evento ocorre na sede da entidade, no Centro Histórico de Porto Alegre, e contará com palestras de mulheres líderes em seus respectivos segmentos no mercado de seguros.

A mudança de nome na Serra

A Unimed Nordeste-RS dará mais um passo na história para se aproximar das pessoas e fortalecer os laços com as comunidades onde está inserida. Ela passa a chamar-se Unimed Serra Gaúcha. A decisão está alinhada à estratégia de fortalecer o vínculo com os 17 municípios que compõem a área de abrangência da cooperativa médica, como explica o presidente da Unimed Serra Gaúcha, Dr. André Leite.