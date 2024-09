O Grupo Asun 60 anos

Sétima maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, o Grupo Asun celebra 60 anos neste mês com 40 lojas no Estado, um faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2023 e meta de R$ 1,6 bilhão em 2024. Fundada em 1964, a empresa mantém o compromisso com a excelência e inovação, refletindo um crescimento anual de 23% entre 2022 e 2024. A campanha de aniversário inclui sorteios de prêmios, como um carro, motos e vales-compras. A rede também opera no atacarejo com a Leve Mais Atacado, que representa 20% dos resultados do grupo.

Os aeroportos no RS

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul promoverá nesta sexta-feira o Sergs Debates para discutir o tema Infraestrutura Aeroportuária: Desafios e Oportunidades em Porto Alegre e no RS. O evento será realizado em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia, na sede Social da Sergs, rua Cel. Marcos, 163, Pedra Redonda, das 14h às 18h. Serão debatedores representantes da Azul Linhas Aéreas, Aeroclube do RS, Aeroporto de Caxias do Sul, Aeroporto de Torres, Grupo Argenta e Randoncorp.

O fórum de cerealistas

O Andrade Maia Advogados, junto com a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra), promoverá hoje o Fórum AM Agro ACEBRA; série de 3 encontros virtuais e gratuitos que vão discutir governança e tributação no setor cerealista. O objetivo é proporcionar troca de experiências e conhecimentos sobre temas essenciais ao desenvolvimento sustentável do segmento. Os outros encontros serão nos dias 17 de setembro e 1º de outubro.

Das marcas e patentes

Com mais de quatro décadas de atuação no mercado de propriedade intelectual, a Marpa, empresa gaúcha especializada em registro de marcas e patentes, conquista um crescimento que impressiona. Os números se traduzem em superação de 66% no faturamento até o final de agosto de 2024 sobre igual período de 2023, e um volume 25% maior de marcas encaminhadas pela empresa ao INPI. Os resultados obtidos evidenciam a atenção que a proteção intelectual vem ganhando no mercado.

Nova atração no Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre recebe a partir desta semana uma nova atração infantil na Praça Erico Veríssimo: o Labirinto Mágico. O espaço, que fica aberto até o dia 12 de outubro, promete divertir a criançada com circuito de redes, piscina de bolinhas, kids play e uma série de atividades interativas. A proposta do ambiente é promover momentos de lazer, entretenimento e diversão entre pais e filhos, com brincadeiras que unem a família no empreendimento.

O novo chef no Bourbon

O Bourbon Serra Gaúcha | Divisa Resort, em São Francisco de Paula, tem um novo nome à frente da sua cozinha. Com 12 anos de experiência na rede Bourbon Hospitalidade e formação em importantes escolas de culinária internacionais - como Le Cordon Bleu -, o chef Augusto Carvalho, de Londrina-PR, chega ao resort para a criação de um novo cardápio inspirado na tradição da culinária local, proporcionando aos hóspedes uma experiência gastronômica conectada à cultura da Serra Gaúcha.

Lançamentos de novos produtos

A indústria nacional tem melhorado seu desempenho em lançamentos, como revela o Índice de Atividade Industrial, produzido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Esse índice mede a intenção da indústria de bens de consumo em lançar produtos quando solicita o cadastro de novos códigos de barras para seus itens. Em agosto, houve uma alta de 18,4% no índice, que acompanha o panorama divulgado nos Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI).