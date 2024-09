Só para 10 dias do mês

A pesquisa Valor, feita pela Ticket, marca da Edenred Brasil de Benefícios e Engajamento, revelou que o benefício de refeição que os trabalhadores recebem nas empresas para alimentação no horário de trabalho dura, em média, 10 dias do mês. De acordo com o levantamento, considerando o preço médio de R$ 51,61 para uma refeição completa - que inclui prato principal, bebida, sobremesa e café -, para cobrir os gastos do almoço durante 22 dias úteis no mês, o valor do benefício deveria ser de R$ 1.135,42, 110% acima da média que as empresas costumam conceder, que é de R$ 540,55.

Elétrico e a combustão

O maior ecossistema automotivo do Brasil apresenta em seu estudo inédito uma alta maior na procura por carros eletrificados diante dos veículos a combustão no primeiro semestre de 2024. Dados do Webmotors Autoinsights apontam alta de 83% na procura por automóveis eletrificados usados no primeiro semestre deste ano sobre igual período de 2023. Entre os modelos a combustão, o aumento nas pesquisas por usados foi de 29%.

A Miami dos famosos

Miami passa por uma mudança importante no perfil dos moradores, atraindo cada vez mais famosos, empreendedores e executivos em busca de um estilo de vida luxuoso e oportunidades de negócios. Antes vista como destino turístico, agora se firma como um centro de sofisticação e inovação, ganhando a atenção de figuras como Jeff Bezos e Lionel Messi.

Festival de gastronomia

Começou nesta quarta e segue até o dia 15, o Festival de Gastronomia e Cultura, Sabores de Canela com jantar assinado pelos chefs Roberta Rech e Fernando Schimanoski no Grande Hotel Canela. Ele tem a gastronomia da cidade como protagonista com receitas exclusivas desenvolvidas para o evento pelos 22 empreendimentos participantes.

Os pilares da boa gestão

O Conselho Regional de Administração (CRA-RS) promove no dia 11 deste mês mais uma palestra do Ciclo de Debates de Administração. Com o tema "Governança e Compliance: os pilares da boa gestão", ele será o realizado no Teatro do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), a partir das 19h30min, sob o comando do administrador Roberto Cauduro Roedel, coordenador da Câmara de Compliance e Governança do CRA-RS.

Rebranding da Boa Lembrança

Celebrando 30 anos, a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança apresenta um rebranding que moderniza e aproxima a marca do público. A nova identidade visual mantém as cores tradicionais, com leves ajustes. O símbolo icônico do prato e da fumaça foi atualizado para refletir a modernidade. Além disso, a tipografia mudou: "Associação" foi removido para aproximars a marca do público. Agora, "Restaurantes da Boa Lembrança" entra em sua quarta década mais forte e conectada.