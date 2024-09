Eletrocentros para o Dmae

A empresa Magnani Luz e Energia, com sede em Caxias do Sul e filial em Torres, acaba de desenvolver uma solução inédita para o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre. São dois eletrocentros em semirreboques, que visam garantir a funcionalidade elétrica das bombas de água, suprindo a carência dos equipamentos danificados pelas enchentes. A inovação já será utilizada nas estações dos bairros Sarandi e Praia de Belas. A contratação ocorreu por meio de licitação emergencial e os eletrocentros móveis foram desenvolvidos em 30 dias. A negociação foi de R$ 2,6 milhões.

Jovens empresários

Rodrigo Miranda, CEO da VPx, um dos seis jovens abaixo de 30 anos mais influentes do varejo no Brasil, apontado pela Forbes, está na Serra para ministrar, nesta terça e quarta-feira, oficinas exclusivas aos integrantes da CDL Jovem Caxias. O foco será planejamento estratégico, gestão e finanças. Miranda desenvolveu método próprio de aceleração de dezenas de negócios, que somados faturam mais de

R$1 bilhão/ano.

Proteção individual

A gestão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) está passando por uma grande mudança com a chegada das tecnologias 4.0. Integrando a Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e análise de dados avançada, os novos softwares de gestão de EPIs estão elevando os padrões de segurança e eficiência nas empresas. Vale conferir.

Os Sabores de Canela

Além de promover a valorização da gastronomia de Canela de 04 a 15 de setembro, o Festival de Gastronomia e Cultura irá promover oportunidades e renda extra para 22 artistas da cidade que ganham a oportunidade de trabalhar durante todo o período do evento. São profissionais como músicos, dançarinos, bonequeiros, poetas e atores que darão um colorido especial e muita arte

Cooperativa premiada

Na 47ª edição da Expointer, realizada em Esteio (RS), de 24 de agosto a 1º de setembro de 2024, produtores associados à Cooperativa Santa Clara brilharam no Grande Campeonato de rebanho leiteiro da Expointer. Com a participação de oito produtores associados, a Cooperativa reafirmou seu papel de destaque na exposição. Ainda, cinco produtores associados foram reconhecidos no 3º Prêmio de Referência Leiteira do Estado.

Melnick, a empreendedora do ano

Pela terceira vez, a Melnick de Porto Alegre venceu o maior prêmio da construção civil brasileira. A incorporadora é a primeira empresa gaúcha a vencer a premiação, recebendo a distinção na categoria profissional - Empreendimento, com o case do Teená, construído numa área única com mais de 7 mil m² no Três Figueiras, um dos bairros mais nobres, predominantemente horizontal e considerado o empreendimento de mais alto padrão da história da capital gaúcha.