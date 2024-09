Conquistas no eletroeletrônico

A Abinee enviou ofícios aos ministros Geraldo Alckmin e Luciana Santos reivindicando apoio às indústrias gaúchas afetadas pelas enchentes e, felizmente, elas foram atendidas. A principal delas é a prorrogação de prazos para envio de relatórios e informações dos programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no âmbito da Lei do Bem. Além disso, a Finep aprovou uma linha de crédito de R$ 1,6 bilhão para apoiar empresas inovadoras do RS afetadas pelas inundações e o BNDES disponibilizou R$ 15 bilhões do Fundo Social.

Orquídea na ExpoAgas

A Orquídea Alimentos fechou R$ 4,8 milhões em negócios com seus clientes durante a ExpoAgas 2024. Os valores são referentes ao cadastro de produtos em lojas onde ainda não eram comercializados e ampliação do mix de produtos para os clientes. Durante a feira, a empresa de Caxias do Sul, também lançou as novas embalagens de farinha de trigo, massas e biscoitos sortidos, encerrando assim o ciclo das comemorações de seus 70 anos, iniciadas em agosto de 2023.

Os Jogos Paralímpicos

A Estácio e o Instituto Yduqs celebram com entusiasmo sua participação nos Jogos Paralímpicos 2024, reafirmando o compromisso com o esporte e a educação. Nesta edição, a instituição apoia 42 atletas paralímpicos brasileiros em sua jornada na Cidade Luz. Com este expressivo número, a Estácio superou até universidades norte-americanas renomadas no envio de atletas.

Congresso da Movergs

O 32º Congresso Movergs será no dia 22 de outubro, em Bento Gonçalves, com palestras de Giovani Baggio (economista chefe da Fiergs), Giovana Menegotto (economista da Fecomércio), Diego Araújo Santos (diretor de marketplace do Mercado Livre Brasil), Richard Stad (CEO da Aramis) e Dado Schneider (professor, especialista em marketing e comunicação). Os ingressos já estão à venda pelo site movergs.com.br.

Vinhos no Vila Flores

Adiada devido às enchentes, a 4ª edição do Vinho no Vilas Flores em Porto Alegre acontece nos dias 7 e 8 deste mês. Na feira poderão ser degustados vinhos Naturais, Autorais, Ancestrais, Biodinâmicos e Orgânicos de 24 produtores gaúchos e um uruguaio. Juntos, os vinhateiros levarão alguns de seus destaques, mais de 130 rótulos ao todo, para o público conhecer. Ingressos no 3º lote pelo Sympla.

A Fundação Gerações

A coordenadora-geral da Fundação Gerações (FG), de Porto Alegre, Karine Ruy, será uma das palestrantes da 13° edição do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais nesta quarta, em São Paulo. Ela participará do painel "Emergência e Resiliência: filantropia fortalecendo comunidades" sobre o papel da filantropia no fortalecimento de comunidades na luta contra emergências, seja de saúde pública, climática ou conflito armado.

Liquidação de inverno

O Prataviera Shopping, de Caxias do Sul, está em liquidação de inverno em todas as lojas até 6 de setembro, para atrair ainda mais clientes e aumentar o movimento. Entre os itens mais procurados na época do ano estão calçados, vestuário adulto e infantil e perfumaria. E com esta promoção o shopping projeta um crescimento de 30%.

Grupo Servopa inaugura nova loja

A expansão das atividades do Grupo Servopa pelo Estado chega no momento mais favorável. A rede conta com 46 unidades espalhadas pelo RS e Paraná. Com a abertura de uma nova loja em Porto Alegre, ao lado da sede já existente na avenida Ipiranga, a expectativa do gerente regional Marco Oliveira, é incrementar em até 30% o número de negócios no local, que terá showroom da Peugeot e Citroen.