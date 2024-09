O Banrisul na Expointer

Apesar do avanço da Internet, a direção do Banrisul optou por estabelecer polos físicos no atendimento de seus clientes na Expointer 2024, para onde levou uma gama de produtos e serviços junto com especialistas no setor. Atendimento que está distribuído em três polos. O Estande de Agronegócios, na área de máquinas da feira, atende os produtores na contratação de linhas de agronegócio e de desenvolvimento. Já no Pavilhão da Agricultura Familiar, equipes prestam suporte técnico aos expositores que utilizam as maquininhas da Vero. O banco conta, ainda, com uma agência perto da Praça Central, prestando serviços bancários e comercializando produtos e tem caixas eletrônicos para clientes e visitantes.

Recepção para jornalistas

Como sempre tem feito na Expointer, a direção do banco recepcionou os jornalistas com churrasco nesta quinta. Entre vários assuntos, o presidente Fernando Lemos manifestou sua satisfação pelos resultados obtidos até então na feira." São melhores do que imaginávamos." Mas, segundo ele, os números serão revelados só no fim do evento". (matéria na página 9)

Feijoada solidária no Laje

A Feijoada no Laje realizará uma edição especial solidária nesta sexta-feira, em parceria com a influencer gaúcha Claudia Bartelle. Será no restaurante 1835 Carne e Brasa, localizado no Kempinski Laje de Pedra, em Canela. Toda a arrecadação se destinará ao Bazar Claudia Bartelle & Friends, em apoio à Casa Madre Ana, que acolhe pacientes em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre. O cardápio tem a assinatura da chef gaúcha Carla Pernambuco.

Um livro sobre o LinkedIn

Que o LinkedIn é a rede ideal para potencializar negócios, é fato. Mas para ajudar os profissionais na jornada da conversão, a especialista Sílvia Miebach está lançando o primeiro livro escrito no Brasil sobre LinkedIn Marketing. A obra Linked Leads - Aproveitando o potencial do LinkedIn para gerar negócios chega pela Editora Letramento e reúne dicas preciosas sobre recursos para captação de novos clientes.

O Congresso Wainer 2024

O Grupo Wainer realiza, de 3 a 5 de outubro, o maior evento da América Latina sobre Terapia Cognitivo-Comportamental e Terapia do Esquema, abordagens da psicoterapia que se voltam ao processamento das emoções. Ele acontecerá em Bento Gonçalves e reunirá mais de duas mil pessoas, entre profissionais e estudantes da Psicologia de diferentes partes do País. Terá painelistas nacionais e internacionais referências na área, como a norte- americana Kristin Neff.

Festival de Cerveja Dado Bier

O complexo gastronômico localizado no 2º andar do Bourbon Shopping realiza mais um Festival de Cerveja. O evento, que combina boa música, moda e cerveja de qualidade, acontece dia 14 de setembro. Na tap list, rótulos Bock, Dunkel Weizenbock, Tripel Whisky e Tripel Chardonnay. O festival de inverno também abraça a solidariedade com uma campanha de arrecadação de agasalhos. Para completar, Bazar Guapa e show de blues de Alexandre França.

O mercado de pets em ascensão

O segmento de produtos para pets está em constante ascensão e promete um significativo crescimento nos próximos anos. Esta é uma das conclusões da pesquisa Mercado da Maioria, produzida pela PwC Brasil e Instituto Locomotiva, que avalia como as classes C, D e E do Brasil transformam o consumo no varejo. Conforme o sócio Giancarlo Chiapinotto, 46% desses consumidores passaram a comprar mais produtos para animais de estimação nos últimos 10 anos e 1/3 pretende aumentar o consumo na próxima década.