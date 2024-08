Os 30 anos da Boa Lembrança

Porto Alegre será palco no dia 10 de setembro da comemoração dos 30 anos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL) no Rio Grande do Sul. O evento acontecerá no Scantinato di Peppo (Rua Dona Laura, 161) e reunirá os sete restaurantes associados no estado: Cantina Pastasciutta, Cozinha Ana Terra, Giostra Cucina, Nonno Mio, Peppo Cucina, Sharin e Trattoria Primo Camilo. Eles irão preparar um jantar especial harmonizado com vinhos da Vinícola Miolo. Cada participante receberá uma cerâmica exclusiva e colecionável em comemoração ao evento. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, ao valor de R$ 300.

O pirulito de costela

Este jantar faz parte de uma série de eventos especiais realizados em todo o Brasil. O menu de seis etapas oferece uma variedade de sabores, desde a entrada à sobremesa. Entre os destaques estão o pirulito de costela bovina harmonizado com o vinho Chardonnay Cuvée Giuseppe e o stinco de cordeiro com cuscuz marroquino e molho roti, servido com o vinho Sebrumo Cabernet Sauvignon 2022.

A Ralph Lauren no RS

Decor Window, a loja caxiense que atende há 28 anos o mercado de cortinas, persianas, tapetes, tecidos e papéis de parede, abre janelas e portas para a grife Ralph Lauren no Rio Grande do Sul. No Brasil, a marca era comercializada só em São Paulo. O setor de papel de parede movimenta hoje cerca de U$ 3 bilhões, com crescimento anual previsto de 21% até 2025, segundo o site Mordor Intelligence. O empresário Rudimir Kriger apresenta as novidades em coquetel nesta quinta-feira.

Pessoas com deficiência

Comprometida em abrir portas e criar oportunidades reais para pessoas com deficiência, a Pucrs lançou o projeto Carreira sem Barreiras. São 20 vagas administrativas exclusivas para pessoas com deficiência. Inscrições acontecem até 10 de setembro, através do link ou pelo telefone (51) 98348-0260. Além da contratação, o projeto oferecerá capacitação e qualificação profissional de 100h, avaliação de necessidades de acessibilidade, orientação de carreira, e apoio assistencial e psicológico.

O Dia do Voluntariado

Uma das expressões mais proativas de solidariedade no mundo contemporâneo, o trabalho voluntário comemora seu aniversário hoje (28 de agosto) quando se celebra o Dia do Voluntariado. Instituída pela ONU em 1985, a data reconhece o valor social de um gesto generoso, que movimenta pessoas e organizações a serviço de comunidades vulneráveis ou causas sociais.

Construsul em outubro

Consagrada como a maior feira do setor na região Sul e uma das maiores no Brasil e América Latina, a 25ª Construsul - Feira Internacional da Construção está confirmada para de 15 a 18 de outubro deste ano no Centro de Eventos Fiergs em Porto Alegre. Após as enchentes de maio que assolaram o RS, o evento, que aconteceria inicialmente em julho, precisou ser adiado. Durante quatro dias, a feira proporcionará um ambiente de geração de negócios, inovação e atualização profissional para cerca de 30 mil profissionais.

Novas lojas Galeto Mamma Mia

Ampliando sua presença na capital gaúcha, a rede gastronômica Galeto Mamma Mia inaugura sua sétima loja express em Porto Alegre, somando 15 operações na cidade. A nova unidade está na praça de alimentação do Bourbon Shopping Teresópolis. O cardápio de pratos montados para almoço e jantar destaca a autêntica culinária dos imigrantes italianos. No primeiro semestre de 2024, a marca também chegou no Paraná com uma loja express no Shopping Patio Batel, em Curitiba, e um restaurante em Campo Largo.