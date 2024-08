O Iguatemi Porto Alegre abre mais uma vez as portas do Cubra o Mundo de Verde, tradicional ação que busca incentivar o público a ter uma relação mais sustentável com o meio ambiente. O espaço temático, feito com materiais ecológicos, fica aberto ao público até 30 de agosto na praça Mário Quintana, no 1º piso. No lounge, haverá a distribuição gratuita de 15 mil mudas de plantas nativas, como erva-mate, jacarandá, ingá, cedro e canafístula e frutíferas - cerejeira, pitangueira, goiaba, ameixa, araçá vermelho e morango. Entre as espécies distribuídas, tem ainda temperos e chás: alecrim, cebolinha, coentro, lavanda, manjericão, orégano, manjerona, erva doce, tomilho, hortelã e capim cidró. Para essa retirada, o cliente deve resgatar um cupom no app do Iguatemi Porto Alegre, com limite de uma muda por CPF.

Mais startups na Serra

Mais nove startups da Serra Gaúcha receberam formação para avançar com suas empresas no mercado por meio do programa de aceleração Speed Hélice. O encerramento da turma ocorreu no Espaço de Negócios Sebrae. A edição do programa foi denominada. Scale, voltada à escalabilidade dos negócios. É uma iniciativa do Instituto Hélice, com o Sebrae e a prefeitura de Caxias do Sul.

Um restaurante francês

A gastronomia, que sempre fez a fama de Gramado conta agora com o Tour de France, restaurante francês de alto padrão no Centro da cidade onde ocupa uma área superior a 700 metros quadrados, investimento de R$ 10 milhões dos empreendedores Carolina e Carlos Porsch. Ele integra um complexo gastronômico, que também tem a Spaccio RAR, franquia de alimentos e bebidas do Grupo Randon, aberto no primeiro semestre do ano.

Desempenho da Tramonto

Considerada uma das dez principais revendas Jeep em nível nacional, a Tramonto acaba de fechar o melhor mês desde a chegada da montadora ao Brasil em 2015. Localizada na av. Padre Cacique, a unidade de Porto Alegre, que integra o Grupo Sinosserra, emplacou 130 veículos zero-quilômetro em julho - 30% a mais que a média mensal. O desempenho segue o plano de negócios da empresa que recentemente investiu R$ 2,5 milhões na expansão da loja.

Melhor gestor de escritório

O gaúcho Fabio Goldschmidt, sócio-fundador e administrador do Andrade Maia Advogados, foi reconhecido pela Top Decisor como um dos 50 melhores gestores de escritórios de advocacia do Brasil. A lista "Top Decisores: Managing Partners 2024" foi elaborada com base nos mais de 70 rankings da Leaders League Brasil envolvendo firmas advocatícias, e premia os gestores dos escritórios que tiveram as melhores performances ao longo do último ano.

Saúde e estética

O polo de saúde do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, ganhou um novo estabelecimento neste mês de agosto, quando foi inaugurada a Clínica Santè saúde e estética. O espaço da biomédica Malu Silva, pós-graduada em estética, está instalado no Praia de Belas Business Center. A clínica trabalha com procedimentos estéticos, harmonização facial e corporal.

Centro cirúrgico do hospital Nora Teixeira

Após 10 meses da inauguração das principais estruturas de atendimento do Hospital Nora Teixeira, de Porto Alegre, a Santa Casa dá um novo e importante passo com a inauguração do Centro Cirúrgico Família Celso Rigo, principal doador de recursos para sua viabilização. A nova estrutura é uma das mais modernas do País. Sua inauguração oficial será às 11h desta terça-feira em cerimônia simples para a família e convidados, antecipada pela visita de jornalistas às instalações, acompanhados de Rigo e diretores.