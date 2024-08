Uma Expoagas de superação

O que muito se ouviu nesta Expoagas, que encerrou nesta quinta-feira, e que provavelmente se ouvirá também na Expointer, que começa neste sábado, é a retomada da economia gaúcha após a catástrofe climática que atingiu o Estado. O mote que motivou a Expoagas foi "superação, essa é a nossa marca". E foi o que aconteceu. A feira reuniu 496 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo. E movimentou um volume acima da expectativa, com negócios concretizados entre compradores e expositores. Ao todo, 7,1 mil empresas participaram, das quais 77% varejistas.

Evento de 63 mil visitantes

O evento encerrou com mais de 63 mil visitantes, dos quais 23% vieram à feira pela primeira vez. "Isso mostra a renovação natural do varejo supermercadista, que emprega 151 mil pessoas no Estado e é porta de entrada para o primeiro emprego de muitas pessoas. O controle da rotatividade de pessoal é um gargalo do setor, mas saudamos a possibilidade de oferecermos as oportunidades a nossos visitantes", concluiu o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. (Leia mais na página 11)

Festival de Gastronomia

Inicia no dia 4 de setembro a edição especial do Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela. O evento, que vai até o dia 15 do mês, é uma realização da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Canela) e Abrasel Hortênsias. O seu retorno, que ficou quatro anos sem acontecer, une o setor empresarial e turístico com restaurantes, hotéis, pousadas e parques associados das duas entidades realizadoras.

A Indicação Geográfica

O Connection Terroirs do Brasil, que acontece no centro de Gramado entre os dias 28 e 31 deste mês, terá a participação de 10 agroindústrias familiares. O evento é direcionado a destacar a qualidade dos produtos originais, que tenham a característica, identidade e tradição do território onde são elaborados. 51 produtores com Indicação Geográfica de todo o País e 10 agroindústrias familiares gaúchas levarão seus produtos para a exposição, com venda que ocorre na Rua Coberta. Mais informações https://www.connectionexperience.com.br

Formatura de jovens aprendizes em TI

No próximo dia 26 de agosto, a Fundação Tênis, em parceria com o Instituto Lojas Renner, realizará a formatura da primeira turma de jovens aprendizes em Tecnologia da Informação. É às 15h no Auditório da Renner em Porto Alegre e marca o encerramento de uma importante etapa para 14 jovens. Durante dois anos, os aprendizes participaram de um programa abrangente, que incluiu aulas teóricas na Fundação Tênis, no Instituto Caldeira, e prática profissional na sede administrativa da Lojas Renner. Dois dos formandos já foram contratados pela Renner e atuam na área de Atendimento ao Cliente.