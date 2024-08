Um novo Fort Atacadista

O Grupo Pereira está anunciando a instalação em Santa Cruz do Sul de mais um atacarejo no Rio Grande do Sul, onde ele já opera com a bandeira Fort Atacadista em Canoas, Caxias do Sul e Viamão. O anúncio marca a primeira unidade do grupo no Vale do Rio Pardo. "Com a entrada em Santa Cruz do Sul, reafirmamos nossa intenção de crescer no Estado, onde houver oportunidades. É um importante passo em uma nova região e na cidade que representa a quinta maior economia gaúcha", destaca o diretor do Fort Atacadista, Lucas Pereira Santiago. Para agilizar o início das atividades em Santa Cruz do Sul, o Grupo Pereira já abriu a seleção de vagas. Ao todo, serão 255 empregos gerados, que precisarão ser contratados para iniciar o treinamento.

Localização do atacarejo

O empreendimento vai ocupar o espaço que antes era do Carrefour e que fechou as portas em janeiro deste ano. Não é a primeira vez que a rede aproveita uma estrutura já existente para se expandir no Estado. Em Viamão, onde inaugurou sua unidade em setembro do ano passado, a bandeira utilizou o espaço que antes era ocupado pelo Maxxi Atacado, também do Grupo Carrefour, não sem antes fazer importante investimento.

Garibaldi na Expoagas

O foco da presença da Cooperativa Vinícola Garibaldi na Expoagas 2024 está nos três produtos lançados neste ano, sendo dois vinhos premium e um espumante. O vinho Garibaldi VG Palava, um branco aromático, é o primeiro do país elaborado com a uva originária da República Tcheca, cultivada no vinhedo experimental da cooperativa. Outro vinho é o Garibaldi VG Tannat, de taninos firmes mas domados. E o espumante Garibaldi Prosecco Zero Álcool, destinado principalmente para a fatia de mercado dos abstêmios.

Consumo reprimido

O consumo reprimido após as enchentes que assolaram a capital gaúcha foi objeto de pesquisa do Sindilojas Porto Alegre. A entidade buscou entender os serviços, produtos e benefícios que foram necessários ou que faltaram no atendimento aos cidadãos atingidos. Com o maior número de citações, a coleta de entulhos lidera com 40%. Logo em seguida, aparecem conserto de eletrodomésticos/eletrônicos com 37,1%, pedreiro com 28,6%, o mesmo índice que a opção eletricista.

Panetones especiais

A Festtone, conhecida por sua produção de panetones com fermentação natural durante todo o ano, será patrocinadora das palestras na 41ª Expoagas, o maior evento do setor supermercadista do Cone Sul. A Festtone apresentará seus nove sabores de panetones, seguindo a tradicional receita italiana. A feira de 2024 deve movimentar R$ 700 milhões em negócios e atrair mais de 63 mil visitantes.

Tamanho da Unicred

A Unicred, uma das maiores cooperativas financeiras do País, conta hoje com mais de 300 mil cooperados atendidos por uma Confederação, 4 Centrais, 35 Cooperativas, mais de 369 Unidades de Negócios e R$ 27,1 bilhões de ativos. Possui o setor da saúde em seu DNA, sendo aproximadamente 60% dos cooperados de todo o Sistema, profissionais da área.

Candidato único para prefeito

Em 214 municípios do Brasil, o candidato ao cargo de prefeito poderá ser eleito com apenas um voto. Isso porque, para as eleições municipais de 2024, essas cidades possuem apenas um candidato registrado. Os dados constam na pesquisa Os candidatos únicos para as eleições municipais de 2024: incidência e perfil da Confederação Nacional de Municípios, divulgado na terça-feira, 20 de agosto. Na série histórica de 2000 a 2024, esse é o maior número de candidaturas únicas na disputa pelas prefeituras.