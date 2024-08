Nova fase do Canela Flats

A CommandInvest, referência em empreendimentos de alto padrão na Serra Gaúcha, anuncia uma nova fase no projeto Canela Flats. Com inauguração prevista para o próximo ano, o empreendimento trará duas novas categorias de flats. O Canela Flats Royal Palace contará com dois dormitórios, incluindo uma suíte, enquanto o Canela Flats Platinum Palace será composto por um dormitório, todos decorados com um design moderno e equipados com tecnologia de ponta. Além do design e do conforto, os novos flats oferecerão turndown service noturno, gastronomia gourmet com serviço de quarto 24 horas e um café da manhã continental preparado por um chef internacional.

Outros diferenciais

Outros diferenciais incluem serviços de motorista e transfer com limusines e helicópteros, organização de roteiros turísticos personalizados e compra de ingressos para passeios, além de uma adega com rótulos internacionais e amenities de marcas renomadas como L'Occitane.

Pela equidade racial

A Braskem oficializa seu apoio ao Pacto pela Promoção da Equidade Racial, que visa adotar ações afirmativas e promover mais oportunidades para pessoas negras. O objetivo é proporcionar, por meio de iniciativas concretas, um ambiente cada vez mais inclusivo dentro da companhia. Atualmente, 37% dos integrantes da Braskem são autodeclarados pretos ou pardos - em 2015, o número era de 28%. O pacto, criado em 2021 pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), propõe implementar um protocolo de ESG racial no Brasil.

Recuperação Judicial

Proprietários rurais pessoa física registraram 106 pedidos de recuperação judicial no primeiro trimestre de 2024, mostra Serasa Experian. Mato Grosso e Goiás foram os Estados com o maior número de requisições.

Pequenos exportadores

Os pequenos negócios brasileiros estão de olhos atentos para o mercado internacional. Tanto que o número de empreendedores vendendo produtos e serviços a outros países cresceu 120% nos últimos 10 anos, ante 29% das médias e grandes empresas em igual período. Atualmente, os pequenos já representam 41% do total de empresas exportadoras, mas movimentam só perto de 0,9% dos recursos, segundo levantamento do Sebrae.

Videomonitoramento analítico

Com sede em Estância Velha (RS), a DGT - Tecnologia em Segurança é especializada em soluções tecnológicas para Smart Cities, sendo a primeira a implantar o sistema de videomonitoramento analítico em alta definição no RS. As soluções já estão presentes em 74% do Estado e uma das cidades atendidas é Porto Alegre, que desde 2020 conta com vigilância em tempo real a partir de tecnologias e utiliza IA para reconhecimento de suspeitos e veículos.