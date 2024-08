O Grupo Pereira, dono da bandeira Fort Atacadista, celebra o Dia Nacional do Ciclista, comemorado em 19 de agosto, com bicicletas para os funcionários. No Brasil, o Clube da Bike já tem mais de 3 mil beneficiados. No RS, nas cidades de Canoas, Caxias do Sul e Viamão, onde a o atacarejo está presente, são mais de cem. O grupo subsidia 50% do valor da bicicleta e dos equipamentos obrigatórios de segurança, como capacetes e cadeado. O restante é parcelado em até 10 vezes, com desconto em folha de pagamento. A iniciativa incentiva a saúde, a mobilidade urbana e contribui com um ambiente mais sustentável.

O Engenheiro do Ano

Até 31 deste mês, está aberto o período de indicações de nomes concorrentes à láurea de Engenheiro do Ano 2024, concedida pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul nas categorias Área Pública e Área Privada. A láurea é atribuída anualmente pela entidade, sendo considerada o "Oscar" da Engenharia gaúcha.

Experiência do cliente

Em um mercado digital cada vez mais competitivo, a experiência do cliente tornou-se o diferencial entre a fidelidade ou o abandono de uma marca. De acordo com o relatório CX Trends 2024, lançado em janeiro deste ano, 58% dos consumidores afirmam que não comprariam novamente de uma marca após uma experiência negativa, com atrasos na entrega (28%) e baixa qualidade do serviço (27%), os principais motivos de insatisfação.

Casa Venturini Vinhos

A Casa Venturini Vinhos e Espumantes, de Flores da Cunha, acaba de lançar a linha de vinhos Le Bateleur. Originalmente conhecida pelo seu Rosé de Tannat, a linha agora inclui também o Sauvignon Blanc e o Pinot Noir, ampliando sua oferta para três produtos distintos, com produções de cinco mil e sete mil garrafas, respectivamente.

Carros mais buscados

Pela primeira vez, o Volkswagen Polo aparece na liderança entre os veículos zero quilômetro mais buscados em julho. Na sequência, estão o Nissan Kicks e o Hyundai Creta, conforme levantamento realizado pelo Webmotors Autoinsights. Já entre os automóveis seminovos mais pesquisados no marketplace, figuram pela ordem a Honda, com a versão 2014 do Civic, Chevrolet Onix 2028 e o Toyota Corolla 2020, em segundo e terceiro lugares.

Um vinho inédito no Brasil

A Cooperativa Vinícola Garibaldi vai utilizar a imensa vitrine da Expoagas, de 20 a 22 de agosto, para apresentar um vinho inédito no País. É o Garibaldi VG Palava, um de seus três lançamentos do ano. O varietal elaborado com a uva homônima, originária da República Tcheca, é um branco cujo destaque está em seu intenso potencial aromático, exibindo notas de frutas de caroço como as de pêssego e de nectarina, além de um pouco de rosas."É um vinho com várias camadas de aromas", observa o enólogo da casa Ricardo Morari.