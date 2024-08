A dependência do Trensurb

As cidades metropolitanas estão avançando na implementação de bilhetagem própria para o transporte de ônibus. Novo Hamburgo já adotou um modelo onde a administração municipal gerencia a cobrança de tarifas e a venda de bilhetes. Durante a reunião do Fórum de Mobilidade da Granpal, se discutiram temas como o transporte público pós-enchente, especialmente o uso do trem e seu impacto na região. Ficou decidido então solicitar uma reunião com o ministro Paulo Pimenta para discutir as áreas afetadas e o custeio das gratuidades.

Cem vagas de empregos

O Grupo Pereira, dono da bandeira Fort Atacadista, está ampliando a oferta de 50 empregos em Canoas e 50 em Caxias do Sul, cidades onde já têm unidades no RS. A seleção permanente ocorre de segunda à sexta, das 14h às 16h. Os interessados devem comparecer nas lojas portando documento com foto e currículo. Não é necessário experiência.

Leilão pelo Pão dos Pobres

O Iguatemi Porto Alegre está apoiando o leilão promovido pela Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas em benefício da Fundação Pão dos Pobres com a exposição a partir desta semana de alguns dos 100 itens que serão ofertados. Entre os destaques estão camisetas de time autografadas e um Fusca do ano de 1962, que estará no shopping. O leilão acontece no dia 3 de setembro próximo no Country Club da Capital.

Mais doações para o RS

Pensando em manter as doações para o Rio Grande do Sul, em um momento em que o estado ainda precisa de ajuda, a Woba, maior rede de escritórios flexíveis por assinatura da América Latina, tem como expectativa arrecadar mais de R$ 20 mil em doações, junto a seus parceiros, a partir das reservas de espaços feitas no período da ação da Coworking Week.

Empreendedoras rurais

Produtoras rurais que administram granjas integradas à Seara no Rio Grande do Sul finalizaram sua capacitação em gestão e empreendedorismo, no programa Mulheres SuperAgro, promovido pela JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. A formatura da primeira turma acontece no dia 21/08, na unidade da JBS de Passo Fundo. Os módulos foram sobre gestão de pessoas, gestão financeira, temas jurídicos e tributários, além de práticas de produção sustentáveis e bem-estar animal.

Distinção na Expoagas 2024

A Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) irá homenagear o diretor da Oniz Distribuidora, José Luiz Turmina, com a entrega da Medalha Don Charles Bird. A distinção é a comenda outorgada pela AGAS aos fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo referência para o segmento supermercadista do Estado. A solenidade será realizada na noite do dia 20 deste mês, na arena de palestras na Fiergs, em Porto Alegre, durante a Expoagas 2024.