Cartão refeição gaúcho

A gaúcha Green Benefícios foi listada em quinto lugar entre as tradicionais empresas de cartão refeição mais aceitas no Brasil, na pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Com sede em Porto Alegre, a Green também ganhou destaque nos rankings regionais do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. O estudo teve como objetivo levantar o preço médio de uma refeição completa paga pelo trabalhador no horário do almoço. Foram pesquisados mais de 4.500 locais em 22 estados do País e Distrito Federal. Atuando em todo o Brasil, a Green atende a mais de 500 mil usuários através de 8 mil clientes corporativos.

Sicredi na reconstrução

O Sicredi participa, nesta quarta-feira, a partir das 11h30min, do painel "O Papel das Cooperativas de Crédito na Reconstrução do RS". É sobre o movimento de retomada do desenvolvimento econômico no Estado a partir da perspectiva do cooperativismo na Cidade da Advocacia 2024. O evento acontece em Porto Alegre de 13 a 17 deste mês.

Aurora Exportação RS

Pelo nono ano consecutivo, a Cooperativa Vinícola Aurora será reconhecida com o Prêmio Exportação RS, pela ADVB/RS. A empresa receberá o troféu Destaque Setorial Agro pelo desenvolvimento da marca no mercado internacional. Os espumantes foram seus produtos de maior volume em 2023, com expansão de 154% sobre 2022 e total de 72 mil litros exportados. A entrega do prêmio da 52ª edição será amanhã, em Porto Alegre.

Consumo e tendências

O Sindilojas Porto Alegre promove nesta quarta-feira, às 8h30min, o Café com Lojistas, voltado a palestras para lojistas com vistas a capacitar e trazer novidades em temas sensíveis ao comércio. Para esta edição o tema central é Consumo e Tendências: perspectivas na era das mudanças climáticas. Será no Co.Nectar Hub, na rua dos Andradas, 1234, 15º andar.

Seguros da Guarida

Especialista em seguros para o segmento imobiliário, a Guarida Corretora de Seguros - pioneira na venda do Seguro Fogo Conteúdo por e-commerce - agora disponibiliza o pagamento de parcelas da apólice via cartão de crédito, que cobre tudo que está dentro do imóvel (mobiliário, eletrônicos, eletrodomésticos e roupas, a exceção de dinheiro e joias). Tudo isso, além de dar toda a assistência aos pets através do Seguro Pet Friendly Residencial.

Os eventos climáticos

Os eventos climáticos recentes destacam a urgência de um futuro mais sustentável. Por isso, até esta sexta-feira ocorre a Semana Pucrs Sustentável, focada em práticas socioambientais. A universidade oferecerá painéis, palestras e oficinas sobre ações sustentáveis e seu impacto positivo. O evento é gratuito e aberto ao público. Inscrições pelo WhatsApp (51) 98197-0168.

A 32ª Avaliação Nacional de Vinhos

A 32ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2024, será realizada dia 19 de outubro, às 17h, no Pavilhão "E" do Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS). Será para 800 pessoas, só no formato presencial. As inscrições abriram ontem. Desde 1993, a ABE realiza, em Bento Gonçalves (RS), a Avaliação Nacional de Vinhos. Embora siga um regulamento formal, não é um concurso. De caráter educativo, ele tem a finalidade de promover o vinho brasileiro e divulgar práticas da degustação e apreciação dos vinhos, sendo o único do gênero em todo o mundo. O estímulo ao resultado do trabalho dos enólogos está presente a cada ano, oportunizando aos participantes a comparação entre safras, além do desenvolvimento de técnicas de degustação e vocabulário praticados por experts internacionais.