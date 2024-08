O plástico social no Brasil

A Plastic Bank anunciou parceria com Clean Plastic e Packem para iniciar a produção e venda do Plástico Social® no Brasil, uma solução inédita no País. A colaboração beneficiará comunidades de coleta, garantindo renda extra e benefícios. O plástico será reciclado e reintegrado à cadeia produtiva, com rastreamento por blockchain. A Clean Plastic e a Packem, com sede em Curitiba e unidades no Rio Grande do Sul, reciclam e vendem os materiais como Plástico Social. Desde 2019, a Plastic Bank já reciclou mais de 6 milhões de quilos de plástico no Brasil.

Diversidade e inclusão

A Braskem está entre as "Empresas mais Inclusivas" no setor químico e petroquímico, de acordo com a pesquisa Ethos, realizada em parceria com a Época de Diversidade, Equidade e Inclusão de 2024. A iniciativa tem como objetivo reconhecer as práticas exemplares de companhias brasileiras que promovem diversidade em ações relacionadas a temas como equidade de gênero, raça, inclusão de pessoas com deficiência e promoção dos direitos LGBTQIA .

Em Capão da Canoa

A Construtora Tedesco deu início às obras de implantação do Markho Life Complex no município de Capão da Canoa. O empreendimento do Grupo Pessi, constitui-se em um mix de produtos imobiliários, com destaque para um hospital de alta complexidade com 180 leitos, 20 UTIs e 11 salas de cirurgia e emergência.

Alliance One Brasil

Programada para esta quinta-feira, a 2ª edição do ESG Experience na Unisc, promovido pela ACI de Santa Cruz do Sul. Um dos cases que será apresentado no evento será da Alliance One Brasil, que possui como meta social "maximizar o potencial de rendimento dos produtores via treinamento adequado em boas práticas agrícolas e de oportunidade de diversificação de culturas."

Salton Zero Álcool

A Salton apresenta novo rótulo especialmente desenvolvido para quem deseja desfrutar de um sabor autêntico e marcante, mas sem a presença do álcool. Chega ao mercado Salton Zero Álcool Moscato, elaborado à base de uvas da Serra Gaúcha. Ele apresenta os aromas frutados da variedade Moscato, desprendidos por um delicado perlage que combina sua refrescante acidez com uma equilibrada doçura, oferecendo a possibilidade de brindar sem álcool.

Selo de certificação do hospital

O Hospital Sapiranga comemora a renovação do Selo de Certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), consolidando-se como referência em qualidade e segurança no atendimento à saúde. Desde a primeira certificação em 2021, assim como na última visita de manutenção nos dias 18 e 19 de julho, o hospital tem repetido anualmente o processo rigoroso de avaliação para manter o título, que reconhece a excelência na implementação das melhores práticas.